Спочатку перевірка умов: 6 випадків, коли для призначення субсидії потрібен огляд житла

Акт огляду житла складається посадовою особою за зверненням людини, що хоче отримувати субсидію

Деяким українцям для продовження отримання житлових субсидій на неопалювальний період необхідно повторно подати документи, а у низці випадків для призначення допомоги на оплату комунальних послуг посадовці мають перевірити матеріально-побутові умови домогосподарства.

Коли акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства необхідний для призначення субсидії нагадало Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Випадки, у яких рішення про призначення субсидії приймається на підставі акту обстеження визначаються законом. Він складається посадовою особою виконавчого органу за зверненням людини, що хоче отримувати субсидію та передається уповноваженому органу.

Коли акт обстеження матеріально-побутових умов необхідний:

якщо здійснено відключення споживачів від централізованого опалення, або через бойові дії мешканці залишилися без централізованого опалення, постачання природного газу (мешканці громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, в тимчасовій окупації, оточенні, на лінії зіткнення), і люди для обігріву використовують побутові електроприлади;

якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член його сім’ї має у власності більше, ніж одне житлове приміщення (для підтвердження що жодне з них не здається в оренду);

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків, або за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними рахунками;

коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів є меншою за кількість зареєстрованих;

для включення дітей, які не зареєстровані, але проживають, до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

у разі неподання органами місцевого самоврядування або уповноваженими органами даних про склад зареєстрованих у житловому приміщенні у необхідні строки, а також у разі відсутності таких відомостей для прийняття рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається субсидія.

У той же час є випадки, коли акт обстеження не подається:

у випадку призначення житлової субсидії одному із подружжя, якщо вони зареєстровані за різними адресами;

якщо внутрішньо переміщена особа звертається за субсидією за адресою перебування на обліку, зазначеною у відповідній довідці.

Раніше "Телеграф" розповідав, які доходи не враховуються при призначенні житлової субсидії.