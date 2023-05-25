Є кілька нюансів: як рахують розмір субсидії для подружжя, яке не проживає разом

У Пенсійному фонді пояснили, як на субсидії відбивається факт роздільного проживання подружжя

В Україні для людей з низькими доходами передбачено житлову субсидію, яку призначають у разі, якщо сім’я не може оплачувати рахунки за комуналкою. За українськими законами розмір компенсації залежить від того, який сукупний середній заробіток має окреме домогосподарство.

У Пенсійному фонді України розповіли про те, як розраховуватимуть субсидію у разі, якщо подружжя з якихось причин проживає окремо.

У відомстві наголосили, що субсидія в Україні призначається виходячи із кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а розраховується вона на всіх членів домогосподарства.

У статті 3 Сімейного кодексу України йдеться, що подружня пара за фактом є сім’єю навіть у тому випадку, якщо чоловік та дружина проживають не разом. У статті прописано, що окреме проживання може бути спричинене різними обставинами, такими як робота, навчання, лікування, догляд за дітьми та батьками тощо.

Незважаючи на причину, субсидію для сім’ї, яка проживає окремо, розраховуватимуть з урахуванням доходів усіх членів домогосподарства.

Таким чином, для призначення житлової субсидії враховують доходи як чоловіка, так і дружини.

Однак і тут є винятки. Розрахунок субсидії не буде проводитися для подружжя у тому випадку, якщо їм обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого в Україні позбавляють субсидії за борги за комуналку.