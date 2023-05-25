Есть несколько нюансов: как считают размер субсидии для не проживающих вместе супругов

В Пенсионном фонде пояснили, как на субсидии отражается факт раздельного проживания супругов

В Украине для людей с низкими доходами предусмотрена жилищная субсидия, которую назначают в случае, если семья не может оплачивать счета по коммуналке. По украинским законам размер компенсации зависит от того, какой совокупный средний заработок имеет отдельное домохозяйство.

В Пенсионном фонде Украины рассказали о том, как будут рассчитывать субсидию в случае, если супруги по каким-то причинам проживают раздельно.

В ведомстве подчеркнули, что субсидия в Украине назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц, а рассчитывается она на всех членов домохозяйства.

В статье 3 Семейного кодекса Украины говорится, что супружеская пара по факту является семьей даже в том случае, если муж и жена проживают не вместе. В статье прописано, что раздельно проживание может быть вызвано различными обстоятельствами, такими как работа, учеба, лечение, уход за детьми и родителями, и т.д.

Несмотря на причину, субсидию для раздельно проживающей семьи будут рассчитывать с учетом доходов всех членов домохозяйства.

Таким образом, при назначении жилищной субсидии учитывают доходы как мужа, так и жены.

Однако и тут есть исключения. Расчет субсидии не будет проводиться для обоих супругов в том случае, если им обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого в Украине лишают субсидии за долги за коммуналку.