Сначала проверка условий: 6 случаев, когда для назначения субсидии требуется осмотр жилья
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Акт осмотра жилья составляется должностным лицом по обращению человека, желающего получать субсидию
Некоторым украинцам для продолжения получения жилищных субсидий на неотапливаемый период необходимо повторно подать документы, а в ряде случаев для назначения помощи на оплату коммунальных услуг должностные лица должны проверить материально-бытовые условия домохозяйства.
Когда акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства необходим для назначения субсидии, напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Случаи, в которых решение о назначении субсидии принимается из акта обследования определяются законом. Он составляется должностным лицом по обращению человека, желающего получать субсидию и передается уполномоченному органу.
Когда акт обследования материально-бытовых условий необходим:
- если осуществлено отключение потребителей от централизованного отопления, или из-за боевых действий жители остались без централизованного отопления, поставки природного газа (жители общин, которые расположены в районе проведения боевых действий, во временной оккупации, окружении, на линии столкновения), и люди для обогрева используют бытовые электроприборы;
- если кто-либо из состава домохозяйства или член его семьи имеет в собственности больше одного жилого помещения (для подтверждения что ни одно из них не сдается в аренду);
- если в жилом помещении есть несколько разделенных лицевых счетов или по одному адресу есть несколько жилых помещений (домов) с разделенными счетами;
- когда количество фактически проживающих зарегистрированных членов меньше количества зарегистрированных членов;
- для включения детей, не зарегистрированных, но проживающих, в состав домохозяйств, которые являются детскими домами семейного типа и приемными семьями, а также семьями (кроме многодетных семей), в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, кто которыми установлена опека или попечительство;
- в случае непредставления органами местного самоуправления или уполномоченными органами данных о составе зарегистрированных в жилом помещении в необходимые сроки, а также в случае отсутствия таких сведений для принятия решения о количестве членов домохозяйства, на которых назначается субсидия.
В то же время есть случаи, когда акт обследования не подается:
- в случае назначения жилищной субсидии одному из супругов, если они зарегистрированы по разным адресам;
- если внутренне перемещенное лицо обращается за субсидией по адресу пребывания на учете, указанном в соответствующей справке.
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