Сначала проверка условий: 6 случаев, когда для назначения субсидии требуется осмотр жилья

Акт осмотра жилья составляется должностным лицом по обращению человека, желающего получать субсидию

Некоторым украинцам для продолжения получения жилищных субсидий на неотапливаемый период необходимо повторно подать документы, а в ряде случаев для назначения помощи на оплату коммунальных услуг должностные лица должны проверить материально-бытовые условия домохозяйства.

Когда акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства необходим для назначения субсидии, напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Случаи, в которых решение о назначении субсидии принимается из акта обследования определяются законом. Он составляется должностным лицом по обращению человека, желающего получать субсидию и передается уполномоченному органу.

Когда акт обследования материально-бытовых условий необходим:

если осуществлено отключение потребителей от централизованного отопления, или из-за боевых действий жители остались без централизованного отопления, поставки природного газа (жители общин, которые расположены в районе проведения боевых действий, во временной оккупации, окружении, на линии столкновения), и люди для обогрева используют бытовые электроприборы;

если кто-либо из состава домохозяйства или член его семьи имеет в собственности больше одного жилого помещения (для подтверждения что ни одно из них не сдается в аренду);

если в жилом помещении есть несколько разделенных лицевых счетов или по одному адресу есть несколько жилых помещений (домов) с разделенными счетами;

когда количество фактически проживающих зарегистрированных членов меньше количества зарегистрированных членов;

для включения детей, не зарегистрированных, но проживающих, в состав домохозяйств, которые являются детскими домами семейного типа и приемными семьями, а также семьями (кроме многодетных семей), в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, кто которыми установлена опека или попечительство;

в случае непредставления органами местного самоуправления или уполномоченными органами данных о составе зарегистрированных в жилом помещении в необходимые сроки, а также в случае отсутствия таких сведений для принятия решения о количестве членов домохозяйства, на которых назначается субсидия.

В то же время есть случаи, когда акт обследования не подается:

в случае назначения жилищной субсидии одному из супругов, если они зарегистрированы по разным адресам;

если внутренне перемещенное лицо обращается за субсидией по адресу пребывания на учете, указанном в соответствующей справке.

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