Встигнути за червень: як отримати субсидію на літо в максимальному обсязі

Субсидія на оплату ЖКП надається відповідно до доходу громадян

Українцям які хочуть отримувати субсидію на літо в повному обсязі з початку неопалювального сезону треба поквапитися. Він стартував у травні, однак при зверненні у червні субсидію призначать на повний обсяг.

В Пенсійному фонді нагадують, якщо звернутися пізніше — виплату допомоги призначать з місяця звернення. Документи можна подати до сервісного центру пенсійного фонду, ЦНАПів, місцевих рад, через портал "Дія" чи портал/застосунок ПФУ.

Окрім нових бажаючих отримати субсидію слід заново подати документи іще кільком категоріям українців. Серед них — ті домогосподарства, де є ВПО у складі членів, при оренді житла та сплаті за житлово-комунальні послуги, якщо в житлі проживає людей менше, ніж зареєстровано.

Якщо у вашому житті відбулися майнові чи родинні зміни, про це також треба попереджати Пенсійний фонд. На це відводиться 30 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що при отриманні субсидії треба ретельно стежити за заповненням декларації про доходи, однак частину зі своїх прибутків вказувати не обов'язково. В деяких випадках при призначенні субсидії може знадобитися огляд житла.