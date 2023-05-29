Субсидия может повлиять на получение льгот для оплаты коммуналки: в каких случаях

Назначение субсидии и еще ряд факторов могут стать причиной отмены льгот

Многие украинцы получают от государства жилищные субсидии — помощь на оплату коммунальных услуг, что может стать еще более актуально в условиях грядущего повышения тарифов. Также некоторые имеют право на льготы на коммунальные услуги.

Какие существуют причины для отмены таких льгот, напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В частности, одна из причин — назначение льготнику субсидии.

Как пояснили в ПФУ, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", предоставление льгот может прекращаться:

с месяца, следующего за месяцем таких событий:

смерть льготника,

потеря права на льготу,

назначение льготнику жилищной субсидии.

Также льготу могут отменить, если льготник сам подаст соответствующее заявление. В этом случае отмена произойдет с месяца, следующего за месяцем его подачи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как члены семьи умершего получателя субсидии могут продолжить получать выплаты. Необходимо подать письменное обращение в срок не позднее трех месяцев.