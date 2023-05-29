Субсидія може вплинути на отримання пільг на оплату комуналки: у яких випадках

Призначення субсидії та ще низка факторів можуть стати причиною скасування пільг

Багато українців отримують від держави житлові субсидії — допомогу на оплату комунальних послуг, що може стати ще більш актуальним в умовах підвищення тарифів. Також дехто має право на пільги на комунальні послуги.

Які є причини для скасування таких пільг, нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Зокрема, однією з причин є призначення пільговику субсидії.

Як пояснили у ПФУ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі", надання пільг може припинятися:

з місяця, наступного за місяцем таких подій:

смерть пільговика,

втрата права на пільгу,

призначення пільговику житлової субсидії.

Також пільгу можуть скасувати, якщо пільговик сам подасть відповідну заяву. У цьому випадку скасування відбудеться з місяця, наступного за місяцем її подання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як члени сім’ї померлого отримувача субсидії можуть продовжити отримувати виплати. Необхідно подати письмове звернення у термін пізніше трьох місяців.