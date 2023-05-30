Деяким українцям доведеться повернути частину субсидії: у ПФУ назвали два випадки

Людина несе відповідальність за надані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення субсидії та її розмір

Держава надає українцям, які не можуть самостійно оплачувати рахунки за комунальні послуги, допомогу у вигляді житлових субсидій. Однак у деяких випадках прийдеться повернути неправомірно отримані гроші.

Причини, через які отримувача можуть зобов’язати повернути частину отриманої субсидії, нагадали у Пенсійному Фонді України.

Наголошується, що людина несе відповідальність за надані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення субсидії та її розмір. Законодавство передбачає лише дві підстави, на яких надмірно виплачена субсидія повертається державі.

у заяві або декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень); людина не повідомила обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розмірів, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

"У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримати суму зайво виплаченої житлової субсидії при виплаті щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20 відсотків", — зазначили у ПФУ.

Як раніше розповідав "Телеграф", в Україні змінилися нюанси надання субсидії. Зокрема, було розширено коло одержувачів, а також внесено зміни до застосування соціальних нормативів.