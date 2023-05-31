Тарифи на електроенергію підвищуються: як це вплине на субсидії

Тих, хто потребує субсидії, побільшає

Кабмін поставив крапку навколо багатомісячних дискусій щодо підвищення тарифів на електроенергію і все-таки вирішив підняти ціни: у середньому платіжка за електрику вже з червня збільшиться на 250 гривень. У зв’язку із збільшенням витрат на оплату комунальних платежів зросте кількість отримувачів житлових субсидій.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу.

Він наголосив, що державна допомога на оплату послуг ЖКГ у зв’язку зі зростанням витрат не лише збережеться, а й збільшиться. Це пов’язано з тим, що після підвищення тарифів зросте кількість тих, хто потребуватиме отримання субсидії.

Профільний міністр уточнив, що платіжки зі збільшеними рахунками за електрику українці отримають у липні.

Нагадаємо, право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг певного відсотка платежу, визначеного Кабінетом Міністрів України. На сьогоднішній день обов’язковий відсоток платежу для призначення субсидії за житлово-комунальні послуги складає 10 або 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках можуть вимагати повернути неправомірно отриману субсидію.