До 59 гривен за кубометр: кто больше всех заплатит за воду с 1 июня

Уже в первом месяце лета украинцы могут ощутить подорожание услуг на водоснабжение

С 1 июня украинские потребители услуг по водоснабжению и водоотведению 35 компаний-поставщиков могут получить новые, повышенные тарифы на эти услуги.

Это случится, если Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг примет такое решение на своем заседании 31 мая.

Данное подорожание может стать вторым в этом году ростом тарифов на воду и водоотведение, первое было с 1 апреля, когда тариф вырос на 12%.

В этот раз НКРЭКУ принимает решение по 35 водоканалам, самый дорогой тариф из которых предлагает "Павлоградский водоканал" — 58,85 грн. 1 кубометр водоснабжения и водоотведения, на втором месте "Укрзализныця" — с 55,19 грн.

Меньше всего даже с ростом тарифа будут платить клиенты КП "Черновцыводоканала" — 25,92 грн за кубометр, а жители столицы будут платить "Киевводоканалу" 29,37 грн за "куб".

Впрочем, окончательное решение на этот счет — за Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем временем в Украине вскоре могут вдвое поднять тариф на электроэнергию – до 2,88 грн за один кВт⋅ч.