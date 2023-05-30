До 59 гривень за кубометр: хто найбільше заплатить за воду з 1 червня

Вже в першому місяці літа українці можуть відчути подорожчання послуг з водопостачання.

З 1 червня українські споживачі послуг із водопостачання та водовідведення 35 компаній-постачальників можуть отримати нові, підвищені тарифи на ці послуги.

Це станеться, якщо Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалить таке рішення на своєму засіданні 31 травня.

Це подорожчання може стати другим цього року зростанням тарифів на воду і водовідведення, перше було з 1 квітня, коли тариф зріс на 12%.

Цього разу НКРЕКУ приймає рішення щодо 35 водоканалів, найдорожчий тариф із яких пропонує "Павлоградський водоканал" — 58,85 грн. 1 кубометр водопостачання та водовідведення, на другому місці "Укрзалізниця" — з 55,19 грн.

Найменше навіть із зростанням тарифу платитимуть клієнти КП "Чернівціводоканалу" — 25,92 грн за кубометр, а мешканці столиці платитимуть "Київводоканалу" 29,37 грн за "куб".

Втім, остаточне рішення щодо цього — за Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим часом в Україні невдовзі можуть удвічі підняти тариф на електроенергію – до 2,88 грн за 1 кВт·год.