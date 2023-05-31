Скільки заплатимо за комуналку та кому з пенсіонерів жити буде добре: що зміниться з 1 червня

Перший місяць літа для українців виявиться сповненим поганих новин

Початок літа 2023 року принесе частині українців добрі звістки, але може виявитися і неприємним майже всім, адже вже з 1 червня можуть зрости тарифи на електроенергію та воду.

Які ще зміни готує червень українцям, розбирався "Телеграф".

Подорожчають вода та світло?

Схоже, що влітку українцям доведеться сплачувати за комунальні послуги за новими, підвищеними тарифами, щоправда, не всі.

Так, можна не хвилюватися щодо зростання тарифів на газ та опалення, які діятимуть до закінчення війни та шість місяців після скасування військового стану. Так, природний газ відрізнятиметься залежно від постачальника, але для клієнтів "Нафтогазу" цей показник становитиме 7,96 грн за кубометр "блакитного палива".

Куди гірше зі світлом, тариф на який планувалося підняти рівно вдвічі — з нинішніх 1,44 грн за кВт·год ціна підніметься до 2,88 за умови споживання не більше 250 кіловат на місяць.

Але, зрештою, Кабмін на своєму засіданні 30 травня ухвалив рішення підняти тариф на електроенергію з 1 червня трохи менше — до 2,64 грн за 1 кВт/год.

Водночас клієнти 35 водоканалів України вже з 1 червня можуть отримати нові тарифи на водопостачання та водовідведення, якщо Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалить таке рішення на своєму засіданні 31 травня.

Це подорожчання стане другим з початку року зростанням тарифів на воду.

Виростуть пенсії для працюючих пенсіонерів

Частково компенсувати зростання тарифів зможе зростання пенсій, щоправда, відчути його зможуть лише працюючі пенсіонери, яких в Україні налічується близько 600 тисяч. Підвищену пенсію отримають ті, хто через 24 місяці після призначення пенсії продовжує працювати.

Іншим приємним сюрпризом стане доплата одразу за три місяці – з квітня по червень, оскільки хоча перерахунок було призначено у квітні, необхідні дані для нього було зібрано лише у травні.

Вступна кампанія до вузів розпочнеться з мультитесту

Також у червні українські випускники вперше складатимуть Національний мультитест (НМТ) замість колишнього Зовнішнього незалежного оцінювання. У ході мультитесту випускники, що раніше зареєструвалися, зможуть скласти тести з трьох предметів – українську мову та математику як обов’язкові та ще один на вибір.

Здача НМТ розпочнеться 5-го та триватиме до 23 червня, хто ж із поважних причин не може зробити це у першому місяці літа, отримає можливість перенести її на період з 11-го по 24 липня.

Тим часом Україна готується до запровадження з 1 січня 2024 року нової, накопичувальної пенсійної системи.