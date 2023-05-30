Кабмін готує зміни в пенсійній системі: як працюватиме накопичувальна система

З 1 січня українці почнуть по-новому відкладати гроші на старість.

На сьогодні в Україні діє трирівнева пенсійна система, в рамках якої теоретично може одночасно здійснюватися солідарне, накопичувальне та недержавне акумулювання коштів. На ділі ж пенсії українців формуються лише на основі солідарної системи, яка є малоефективною. У зв'язку з цим в уряді ухвалили рішення про пенсійну реформу, що передбачає впровадження обов'язкової накопичувальної системи.

Як і в яких розмірах тепер будуть накопичувати пенсійні внески, "Телеграфу" розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Навіщо потрібна накопичувальна пенсійна система

Законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" був зареєстрований у Верховній Раді в квітні 2023 року. За словами авторів документу, створення системи обов’язкової накопичувальної системи дозволить не лише посилити рівень соціальної захищеності громадян, а й стимулюватиме економічний розвиток держави, оскільки індивідуальні накопичення інвестуватимуться в економіку країни.

Солідарна система, коли за рахунок внесків молодого покоління виплачуються пенсії старшому, не здатна задовольнити потреби всіх пенсіонерів з декількох причин.

По-перше, рівень офіційно працевлаштованих громадян в Україні значно менший, аніж це необхідно для стягнення потрібної кількості податків.

По-друге, рівень народжуваності в Україні за останні кілька поколінь суттєво знизився, і платників податків в цілому стало менше, аніж раніше.

По-третє, масова міграція працездатних українців за кордон, спочатку через відкриття безвізового режиму з ЄС, а потім і через війну, погіршила і без того катастрофічне переважання числа пенсіонерів над кількістю працюючих громадян.

Вирішити цю проблему покликана реформа, що передбачає впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи (далі — НПС), за якої кожен українець буде додатково відраховувати частину зарплати на власний пенсійний рахунок.

З 2005 року сума добровільних внесків у систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення склала 2,496 млрд гривень, а сума інвестиційного доходу на ці внески за час функціонування системи — 2,789 млрд гривень. Тобто недержавні пенсійні фонди за 18 років свого існування акумулювали понад 5 млрд гривен добровільних пенсійних накопичень за участі в ній понад 950 тисяч громадян України.

Попри ефективність даної системи, недостатній рівень залученості населення до неї, не дозволяв НПС стати суттєвим доповненням до солідарної розподільчої системи. Доки цього не станеться, розмір пенсій в Україні не зростатиме. Саме з цих причин уряд ухвалив рішення про запровадження обов'язкової НПС.

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система

Законопроект №9212 передбачає обов'язкову участь у НПС всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці сплачуватимуть 1 відсоток 2023 року, 1,5% — 2024-го і 2% — 2025-го від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески за рахунок бюджетних коштів в аналогічних розмірах.

При цьому, зазначають у Мінсоцполітики, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. В такому разі держава буде співфінансувати внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Накопичення кожної особи будуть вважатися її власністю, підлягатимуть обліку на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку та успадкуванню після її смерті. Законопроект передбачає не включати до учасників системи осіб, яким на дату початку сплати накопичувальних внесків виповниться 55 років, повідомляють у Мінсоцполітики.

Де зберігатимуть кошти

З часом українці зможуть обирати, кому довіряти свої пенсійні збереження, проте до переліку недержавних установ увійдуть лише ті, які будуть затверджені спеціальною комісією.

"Передбачається, що накопичувальні внески в перші три роки з дати запровадження системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення акумулюватимуться в уповноваженому пенсійному фонді, створеному Кабінетом міністрів України, а починаючи з четвертого року учасники системи зможуть обирати для своїх пенсійних накопичень іншого пенсійного провайдера (недержавний пенсійний фонд, банк чи страховика), які будуть відібрані (авторизовані) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для надання послуг у системі", — пояснює генеральний директор Директората розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентина Кудін в коментарі "Телеграфу".

За словами посадовиці, наразі Мінсоцполітики продовжує дискусію з депутатським корпусом та іншими стейкхолдерами щодо впровадження системи з урахуванням фокусу на питаннях безпеки країни, строків для підготовки необхідної інфраструктури, а також захисту пенсійних активів від зловживань на ринку капіталів та їхнього захисту від знецінення.

"Законопроектом сплата накопичувальних внесків пропонується, починаючи з 1 січня 2024 року. Також передбачається гарантування державою пенсійних виплат учасникам системи у сумі не меншій від загальної суми сплачених внесків", — повідомили у Мінсоцполітики.