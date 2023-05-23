В Україні пенсіонери можуть збільшити свою пенсію на 50%: але це стосується не всіх

Розраховувати на підвищення пенсії можуть лише деякі категорії українців

Деякі громадяни України мають можливість збільшити свою пенсію більш ніж на 50%. У цьому випадку йдеться про військових пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок після 2018 року.

Детально про це розповіла адвокат Тетяна Голиця у відео на YouTube-каналі "Адвокатське бюро Івана Хомича"

За її словами, розмір таких виплат визначено стосовно прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2018 рік. Варто врахувати, що він на 52% нижчий від чинного.

Перерахувати пенсію можна у судовому порядку, виходячи із розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Це призведе до збільшення пенсійних виплат більш ніж на 50%.

Хто може претендувати на підвищення пенсії

Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та які проходили службу у:

Державній кримінально-виконавчій службі;

Управлінні державної охорони;

Державній службі з надзвичайних ситуацій;

Службі зовнішньої розвідки;

Національній гвардії (Внутрішні війська);

Прикордонній службі;

СБУ;

ЗСУ та інших;

Адвокат підкреслила, що з 2018 до 2023 року прожитковий мінімум змінився з 1762 гривень до 2684.

Скріншот відео

Таким чином, після перерахунку у військового пенсіонера розмір пенсії, який становить 13 тисяч гривень, збільшиться до 19 760 гривень, тобто на 52% або на 6 760 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні частина пенсіонерів отримає пенсію на 1000 гривень більше. Однак, претендувати на підвищену виплату може лише одна категорія громадян.