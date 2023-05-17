Є п’ять причин: кого в Україні можуть позбавити пенсії

У деяких випадках громадяни можуть втратити свої виплати

Попри важку ситуацію в країні, громадянам продовжують своєчасно виплачувати пенсію та різні доплати до неї. Однак є випадки, коли українці можуть втратити свої щомісячні пенсійні виплати. Загалом є п’ять причин, які можуть призвести до цього.

Так, після перевірки одержувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ), у разі виявлення неточностей чи низки інших чинників, людину можуть позбавити пенсії. Відповідний проект наказу оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

У яких випадках українці можуть втратити пенсію

у разі помилки у прізвищі;

у разі отримання виплат за фальшивими документами;

у разі не отримання пенсії понад 6 місяців;

якщо людина є переселенцем і змінила місце проживання;

якщо пенсіонер якийсь час мешкав за межами України, виплата пенсій припиняється на цей період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили, як не втрата частина пенсії при подачі заяви на її призначення. Важливу роль у цьому випадку відіграє рік, коли людина звертається до Пенсійного фонду України.