Як українцям не втратити частину пенсії: є момент, який треба знати

У ПФУ звернули увагу українців на важливу деталь під час звернення за призначенням пенсії

Під час подання заяви на призначення пенсії в Україні громадяни випадково можуть втратити частину своїх майбутніх виплат. Важливу роль відіграє рік, коли пенсіонер звертається до ПФУ.

Соціальна інформаційна платформа, посилаючись на інформацію від Пенсійного фонду України, пояснює, як українцям не втратити частину пенсії.

Так, при подачі заяви на призначення пенсійних виплат важливу роль відіграє рік, у який це було зроблено. Пенсію за віком українцям призначають наступного дня після її досягнення у випадку, якщо людина подала звернення не пізніше ніж через три місяці.

Важливо врахувати, що днем звернення за призначенням виплат вважається день, коли відповідний орган прийняв заяву. Якщо людина подає заяву онлайн, то днем звернення буде вважатися дата реєстрації на сайті разом з наданням ряду необхідних документів.

З таким зверненням можна звернутися не раніше ніж за місяць до пенсійного віку. Таким чином українцям, які мають день народження у січні, але вони подають звернення у грудні, пенсія буде призначена по старій середній зарплаті.

Виходить, якщо людині виповнилося 60 років, наприклад, 12 січня, і звернення вона подає вже після свого дня народження, виплати їй призначать з огляду на середню зарплату 2020 – 2022 років. А якщо подати звернення заздалегідь у грудні, то враховуватиметься зарплата 2019 – 2021 років. Відповідно, пенсія буде меншою.

Виходячи з цього, людям, які народилися у січні, не варто поспішати з поданням заяви на нарахування пенсії. Зробити це краще вже у новому році, аби не втратити частину виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні до Пенсійного фонду України скоротилися надходження. У зв’язку з цим голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев пояснив, чи варто українцям чекати на затримки пенсій.