У ПФУ скоротилися надходження у квітні: чи буде затримка пенсій

Виконання плану щодо власних доходів ПФУ від ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування, дещо погіршилося у квітні

У квітні надходження від Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України значно зменшились. Був зафіксований недобір на суму близько 4 мільярдів гривень. Проте затримок пенсіонерам не варто турбуватися щодо виплат пенсій цього місяця. Графік виплат залишається тим самим.

Про це у своєму каналі повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"Виконання плану за власними доходами ПФУ від ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування, дещо погіршилося у квітні (недобір за місяць склав 3,9 млрд грн.). Водночас запас, накопичений у першому кварталі, є значним. План з початку року (січень – квітень) перевиконано на 12,4% (+14,2 млрд грн.)", — сказав він.

За словами Гетьманцева, порівняно з минулим роком доходи ПФУ зросли на 21,7%, тобто на 24,7 млрд гривень. І це з огляду на труднощі у квітні. А тому пенсіонери не мають приводу турбуватися про можливі затримки виплат пенсій.

Головними чинниками зростання власних надходжень у Пенсійному фонді України наразі залишаються виплати військовим, а також поступове відновлення ринку праці.

"На 2023 рік, за останнім прогнозом НБУ, номінальні зарплати мають зрости на 22% (проти 6% у 2022 році). У порівнянні з минулим роком зайнятість теж відновлюється, хоч і повільними темпами. За оцінками НБУ, у 2023 році рівень безробіття має скоротитися до 18% (проти 21% минулого року)", — наголосив голова фінансового комітету ВР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть розраховувати на доплати до пенсії за віком. Певна сума призначається громадянам у разі досягнення певного віку.