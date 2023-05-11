До 1500 гривень: кому в Україні до кінця року підвищать пенсію

Сукупний розмір індексації згідно з останніми статистичними даними згідно із законом має становити 19,7%

Попри повномасштабну війну, в Україні відмовилися від підвищення пенсії у 2023 році. З березня десять з половиною мільйонів українців отримають підвищення виплат. Вони будуть проіндексовані на 19,7%. При цьому мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, а максимальний – 1500 грн. "Телеграф" розповідає, кому і на скільки збільшать пенсії до кінця року.

Перша заступник Міністра соціальної політики України Дар’я Марчак пояснила, що розмір індексації визначено законом, пише видання "НВ".

"Він включає до розрахунку як розмір інфляції за попередній рік, так і досить складну формулу, яка визначає зростання середньої зарплати за попередні три роки. І, таким чином, було розраховано, що сукупний розмір індексації згідно з останніми статистичними даними за законом має становити 19,7 % ", — наголосила Марчак.

У березні 2023 року пенсії проіндексували наступним категоріям:

5,2 мільйона громадян, яким пенсія призначена згідно із Законом № 1058. Підвищення розміру виплат здійснюватиметься через індексацію на 19,7%;

4,2 мільйона громадян, пенсії яких буде підвищено у зв’язку зі збільшенням фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

0,5 мільйонів пенсіонерів силових відомств;

94,5 тисячі осіб, які отримують пенсію з інвалідності

Також, за словами Марчака, важливо вказати й категорію, яка зазвичай під індексацію не потрапляла.

"Йдеться про тих громадян, які мають низькі пенсії й вони вже мають встановлені доплати від держави — гарантований мінімальний, залежний від віку, розмір пенсії. Ми також індексуємо весь цей гарантований мінімальний розмір пенсії", — сказала вона.

Кому чекати підвищення пенсії у квітні та липні

З початку квітня в Україні перерахували пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного страхового стажу.

У липні пенсії проіндексують практично для 300 тис. представників низки професій:

вчених;

держслужбовців;

працівників органів місцевого самоврядування

На скільки виростуть пенсії

За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, у середньому пенсійні виплати зростуть від 400 до 700 гривень. Розмір середньої пенсії після індексації складатиме 4200-4600 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримувати доплату до своєї пенсії. Її розмір становитиме 7 тисяч гривень.