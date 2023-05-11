До 1500 гривен: кому в Украине до конца года повысят пенсию

Совокупный размер индексации согласно последним статистическим данным по закону должен составлять 19,7%

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине отказались от повышения пенсии в 2023 году. С марта десять с половиной миллионов украинцев получат повышение выплат Они будут проиндексированы на 19,7%. При этом минимальный размер повышение составит 100 гривен, а максимальный — 1500 грн. "Телеграф" рассказывает, кому и на сколько повысят пенсии до конца года.

Так, первая заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак пояснила, что размер индексации определен законом, пишет издание "НВ".

"Он включает в расчет как размер инфляции за предыдущий год, так и достаточно сложную формулу, определяющую рост средней зарплаты за предыдущие три года. И, таким образом, было рассчитано, что совокупный размер индексации согласно последним статистическим данным по закону должен составлять 19,7%", — подчеркнула Марчак.

В марте 2023 пенсии проиндексировали следующим категориям:

5,2 миллиона граждан, которым пенсия назначена согласно Закону № 1058. Повышение размера выплат будет осуществлятьсячерез индексацию на 19,7%;

4,2 миллиона граждан, пенсии которых будут повышены в связи с увеличением фиксированного размера минимальных пенсионных выплат;

0,5 миллиона пенсионеров силовых ведомств;

94,5 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности

Также, по словам Марчак, важно указать и категорию, которая обычно под индексацию не попадала.

"Речь идет о тех гражданах, у которых низкие пенсии и они уже имеют установленные доплаты от государства — гарантированный минимальный, зависимый от возраста, размер пенсии. Мы также индексируем весь этот гарантированный минимальный размер пенсии", – сказала она.

Кому ждать повышения пенсии в апреле и июле

С начала апреля в Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.

В июле пенсии проиндексируют практически для 300 тыс. представителей ряда профессий:

ученых;

госслужащих;

работников органов местного самоуправления.

На сколько вырастут пенсии

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, в среднем пенсионные выплаты вырастут от 400 до 700 гривен. Размер средней пенсии после индексации будет составлять 4200-4600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получать доплату к своей пенсии. Ее размер будет составлять 7 тысяч гривен.