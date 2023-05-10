Доплаты к пенсии по возрасту: на какую сумму прибавки могут рассчитывать укранцы

Сумма доплат к пенсии зависит от возраста пожилого украинца или украинки

Украинские пенсионеры могут получить меценатские пенсии в размере 7 тысяч гривен, но для этого есть ряд условий. Государство также может прибавить к зарплате пенсионера определенную сумму в случае достижения им определенного возраста.

Об этом рассказали на портале "На пенсии". По состоянию на начало 2023 года в Украине пенсию получают 10,7 млн человек.

Так, выйти на пенсию в Украине как мужчины, так и женщины, могут в 60, 63 и 65 лет. Отдельные категории граждан могут получить статус пенсионера и сопутствующие выплаты в возрасте до 60 лет. Несмотря на то, что в Украине действует солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, отдельные категории пенсионеров могут получать выплаты намного больше. Это касается судей, прокуроров, чернобыльцев, сотрудников таможни, ученых и чиновников разных уровней.

Из-за этого на сегодняшний день между минимальной и максимальной пенсией отличие в 10 раз. Чтобы хоть как-то уровнять выплаты, регулярно проводится индексация пенсий, а также были введены доплаты к пенсиям по возрасту.

Так, в 2023 году сумма доплат к пенсии по возрасту составляет:

для пенсионеров 80 лет и старше — до 570 гривен;

для пенсионеров от 75 до 80 лет — до 456 гривен;

для пенсионеров от 70 до 75 лет — до 300 гривен.

По подсчетам Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, благодаря этим выплатам около 4 млн украинских пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию в 2023 году. Некоторым категориям граждан придется еще поработать.