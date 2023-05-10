Доплати до пенсії за віком: на яку суму надбавки можуть розраховувати українці

Сума доплат до пенсії залежить від віку похилого віку чи українки

Українські пенсіонери можуть отримати меценатські пенсії у розмірі 7 тисяч гривень, але для цього є низка умов. Держава також може додати до зарплати пенсіонера певну суму у разі досягнення певного віку.

Про це розповіли на порталі "На пенсії". Станом на початок 2023 року в Україні пенсію одержують 10,7 млн осіб.

Так, вийти на пенсію в Україні як чоловіки, так і жінки можуть у 60, 63 та 65 років. Окремі категорії громадян можуть отримати статус пенсіонера та супутні виплати віком до 60 років. Незважаючи на те, що в Україні діє солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати набагато більші виплати. Це стосується суддів, прокурорів, чорнобильців, працівників митниці, науковців та чиновників різних рівнів.

Через це на сьогоднішній день між мінімальною та максимальною пенсією відмінність у 10 разів. Щоб хоч якось вирівняти виплати, регулярно проводиться індексація пенсій, а також були введені доплати до пенсій за віком.

Так, у 2023 році сума доплат до пенсії за віком становить:

для пенсіонерів 80 років і старше – до 570 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 80 років – до 456 гривень;

для пенсіонерів від 70 до 75 років – до 300 гривень.

За підрахунками Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, завдяки цим виплатам близько 4 млн українських пенсіонерів отримують пенсію у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у якому віці українці можуть вийти на пенсію у 2023 році. Деяким категоріям громадян доведеться ще попрацювати.