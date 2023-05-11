Поздравление тете с днем рождения: нежные и душевные пожелания в прозе

Скажите тете особенные слова в день ее рождения

Выразить любовь, уважение и трепет тете не всегда получается. То не хватает времени, то нет подходящего момента. Вот день рождения — прекрасный повод напомнить тете, какую важную роль в вашей жизни она играет.

Приготовленный к празднику подарок лучше всего сопроводить искренним эмоциональным поздравлением тети с днем рождения. Именинница будет растрогана и польщена, если услышит от вас трогательные пожелания.

Если вдохновения на составление трогательного до слез поздравления тете нет, выберите пожелания из подборки, которую составил "Телеграф".

Поздравление тете с днем рождения в прозе до слез

От всего сердца поздравляю тебя, тётя, с днем рождения. Пусть чистота твоей души помогает преодолевать жизненные трудности. Ты — человек, которому я могу доверить все свои секреты, тайны и тревоги. Пусть удача и любовь станут твоими спутниками по жизни, пусть жизнь не огорчает своими мимолетными капризами, а укрепляет твое душевное равновесие, сердечную теплоту и веру в лучшее.

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Самую любимую тётю поздравляю с Днём рождения! Моя дорогая, как многим я обязана тебе, благодарю тебя от всей души! Пусть твоё драгоценное сердце никогда не знает тревоги и расцветает от любви, тепла, заботы и внимания любящих тебя людей! Пусть все обязательно складывается в прекрасную, органичную картину счастья!

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Лучшей тети, чем ты, в целом мире не найти, и в день рождения желаю тебе, родная, если слез, то только счастливых, если перемен, то лучших, событий — только радостных, друзей — верных, любви — бесконечной, а удачи — постоянной!

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В свой день рождения вы всегда светитесь особенной красотой и излучаете тепло и доброту. Впрочем, вы светитесь добром всегда, моя дорогая тетя. Я счастлив, что в моей жизни есть вы. Встречи с вами всегда наполнены юмором и домашними размеренными разговорами. Вы — воплощение уюта и комфорта. Пусть таких встреч будет больше. С днем рождения! Здоровья вам!

Моя любимая тетя! Сегодня я приду к тебе в гости отпраздновать твой день рождения. Пусть этот день принесет тебе много радости. Я желаю, чтобы вся твоя жизнь состояла лишь из одного большого счастья. Пусть все твои мечты и пожелания воплотятся в реальность, а все твои неудачи навсегда покинут тебя. Всего тебе самого хорошего, моя любимая!

Поздравления тете с днем рождения в прозе

Моя любимая тетя! Я от души поздравляю тебя с Днём рождения! Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и никогда не грустила. Ведь ты для меня — образец, пример. Я тобой восхищаюсь и очень горжусь. Будь здоровой и самой счастливой на свете. Ну а я сделаю для этого все, что от меня зависит. Я очень тебя люблю и ещё раз от души поздравляю! Ура!

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Сегодня прекрасный, светлый день. Именины у моей родной, любимой и очаровательной тети. Вы всегда такая яркая, жизнерадостная, веселая, жаждущая жить и творить добро на этой планете. Вы мне не просто тетя, вы родственная душа, близкий сердцу человек. Вы для меня пример человечности и доброты. Будьте всегда в крепком здравии, отличном умонастроении, в гармонии разума с душой и окружающим вас миром.

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Моя любимая тетушка, я так ждала этот день, потому что вновь услышу твои невероятные истории и заряжусь неиссякаемой позитивной энергией. К сожалению, ни у тебя, ни у меня нет возможности больше времени проводить вместе, как мы это делали в детстве. Но ты все равно навсегда останешься для меня очень близким и дорогим человеком, который терпел мои выходки, но никогда не рассказывал родителям. Я хочу пожелать тебе счастья, здоровья, успехов во всем, особенно в лично жизни. Пусть в твоем доме всегда будет присутствовать уют, царить гармония и любовь. Мы все тебя очень любим и поздравляем с Днем рождения! Оставайся всегда такой же позитивной, энергичной и жизнерадостной, какая ты есть сейчас. С праздником!

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