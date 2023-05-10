Не смейте делиться с ними секретами: три главных сплетника по знаку Зодиака

Близнецы, Скорпион и Стрелец не лучшие люди для хранения тайн

Некоторые знаки Зодиака отличаются злым и ненавистным характером, другие же представители зодиакального круга, к сожалению, не могут похвастаться умением хранить секреты. Сплетни часто являются для них способом коммуникации.

Астрологи называют три главных сплетника по знаку Зодиака – Близнецов, Скорпиона и Стрельца. Так уж значится в их гороскопах, пишет Bustle.

Близнецы

Этим знаком правит планета общения Меркурий. Близнецы обожают коммуницировать и заодно делиться секретами. Иногда чужие тайны выскальзывают из их рта до того, как мозг успел это осознать. Нередко приукрашает правду, чтобы рассказать интересную историю и понравиться окружению. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Таинственный водный знак втайне любит разжигать драму. Скорпион может запускать сплети, но делать вид, что не имеет к этому никакого отношения. Чтобы выведать тайну, способен манипулировать человеком. Лучше всегда быть на стороне этого знака, иначе он выложит все ваши карты на стол. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Часто чужие секреты их впечатляют настолько, что они не могут держать это в себе. Этот знак из тех, кто подготовит другу сюрприз на день рождения, а перед этим поинтересуется, не хочет ли тот узнать, что именно планируется. Болтливость Стрельца также обязаны их честному характеру, так что обычно он делиться чужими тайнами без злого умысла. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

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