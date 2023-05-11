Вітання тітці з днем народження: ніжні та душевні побажання у прозі

Скажіть тітці особливі слова у день її народження

Виразити любов, повагу та трепет тітці не завжди виходить. То не вистачає часу, то немає слушного моменту. Ось день народження — чудова нагода нагадати тітці, яку важливу роль у вашому житті вона грає.

Приготовлений до свята подарунок найкраще супроводжувати щирим емоційним привітанням тітці з днем народження. Іменинниця буде зворушена і задоволена, якщо почує від вас зворушливі побажання.

Якщо натхнення на вигадування зворушливого до сліз вітання тітці немає, оберіть побажання з добірки, яку склав "Телеграф".

Вітання тітці з днем народження у прозі до сліз

Від щирого серця вітаю тебе, тітко, з днем народження. Нехай чистота твоєї душі допомагає долати життєві труднощі. Ти людина, якій я можу довірити всі свої секрети, таємниці та тривоги. Нехай удача і любов стануть твоїми супутниками по життю, нехай життя не засмучує своїми швидкоплинними примхами, а зміцнює твою душевну рівновагу, сердечну теплоту і віру в краще.

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Найулюбленішу тітку вітаю з днем народження! Моя люба, я зобов’язана тобі багатьом, дякую тобі від щирого серця! Нехай твоє дороге серце ніколи не знає тривоги й розквітає від любові, тепла, турботи та уваги людей, які тебе люблять! Нехай все обов’язково складається у чудову, органічну картину щастя!

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Кращої тітки, ніж ти, в цілому світі не знайти, і в день народження бажаю тобі, рідна, якщо сліз, то тільки щасливих, якщо змін, то найкращих, подій — тільки радісних, друзів — вірних, кохання — нескінченного, а удачі — постійної!

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У свій день народження ви завжди світитеся особливою красою та випромінюєте тепло та доброту. Втім, ви світитеся добром завжди, моя люба тітко. Я щасливий, що в моєму житті є ви. Зустрічі з вами завжди наповнені гумором та домашніми розміреними розмовами. Ви – втілення затишку та комфорту. Нехай таких зустрічей буде більше. З днем народження! Здоров’я вам!

Моя улюблена тітка! Сьогодні я прийду до тебе у гості відсвяткувати твій день народження. Нехай цей день принесе тобі багато радості. Я бажаю, щоб все твоє життя складалося лише з великого щастя. Нехай усі твої мрії та побажання втіляться в реальність, а всі твої невдачі назавжди покинуть тебе. Усього тобі найкращого, моя кохана!

Привітання тітці з днем народження у прозі

Моя улюблена тітка! Я щиро вітаю тебе з днем народження! Я хочу, щоб ти завжди посміхалася і ніколи не сумувала. Адже ти для мене зразок, приклад. Я тобою захоплююсь і дуже пишаюся. Будь здоровою та найщасливішою на світі. Ну а я зроблю для цього все, що залежить від мене. Я дуже тебе люблю і ще раз щиро вітаю! Ура!

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Сьогодні чудовий, світлий день. Іменини у моєї рідної, улюбленої та чарівної тітки. Ви завжди така яскрава, життєрадісна, весела, прагнете жити й творити добро на цій планеті. Ви мені не просто тітка, ви споріднена душа, близька серцю людина. Ви для мене приклад людяності та доброти. Будьте завжди в міцному здоров’ї, відмінному настрої, в гармонії розуму з душею і навколишнім світом.

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Моя улюблена тітонька, я так чекала на цей день, бо знову почую твої неймовірні історії й заряджуся невичерпною позитивною енергією. На жаль, ні в тебе, ні в мене немає можливості проводити більше часу разом, як ми це робили в дитинстві. Але ти все одно назавжди залишишся для мене дуже близькою і дорогою людиною, яка терпіла мої витівки, але ніколи не розповідала батькам. Я хочу побажати тобі щастя, здоров’я, успіхів у всьому, особливо в особистому житті. Нехай у твоєму домі завжди буде присутній затишок, пануватиме гармонія і любов. Ми всі тебе дуже любимо та вітаємо з Днем народження! Залишайся завжди такою ж позитивною, енергійною та життєрадісною, якою ти є зараз. Зі святом!

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