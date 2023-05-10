Не смійте ділитися з ними секретами: три головні пліткарі за знаком Зодіаку

Близнюки, Скорпіон та Стрілець не найкращі люди для тримання таємниць

Деякі знаки Зодіаку відрізняються злим та ненависним характером, інші ж представники зодіакального кола, на жаль, не можуть похвалитися вмінням зберігати секрети. Плітки часто є для них способом комунікації.

Астрологи називають три головні пліткарі за знаком Зодіаку – Близнюків, Скорпіона та Стрільця. Так уже значиться у їхніх гороскопах, пише Bustle.

Близнюки

Цим знаком керує планета спілкування Меркурій. Близнюки люблять комунікувати і заразом ділитися секретами. Іноді чужі таємниці вислизають із їхнього рота до того, як мозок встиг це усвідомити. Нерідко прикрашає правду, щоб розповісти цікаву історію та сподобатися оточенню. Гороскоп для Близнюків на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

Таємничий водяний знак потай любить розпалювати драму. Скорпіон може запускати плітки, але вдавати, що не має до цього жодного відношення. Щоб вивідати таємницю, здатний маніпулювати людиною. Найкраще бути на боці цього знака, інакше він викладе всі ваші карти на стіл. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Стрілець

Часто чужі секрети вражають їх настільки, що вони не можуть тримати це в собі. Цей знак із тих, хто підготує другу сюрприз на день народження, а перед цим поцікавиться, чи той хоче дізнатися, що саме планується. Балакучість Стрільця також зобов’язана їхньому чесному характеру, тому зазвичай він ділиться чужими таємницями без злого наміру. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

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