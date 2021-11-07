Доброго недільного ранку і хорошого дня! Позитивні побажання рідним у листівках українською
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Ранок має бути добрим
Хочете побажати своїм рідним та близьким доброго ранку? Більше не потрібно шукати, де завантажити гарні листівки з добрими словами, адже ми підготували для вас цілу добірку саме таких.
Зазвичай найдобрішим ранком буває ранок неділі, тому що в суботу в основному розгрібаються домашні справи, не зроблені в будні. Гарні листівки з добрим недільним ранком зібрані в новому матеріалі "Телеграфа". Поділіться хорошим настроєм з людьми, що вас оточують, відправивши картинку з побажаннями в соцмережах або будь-якому іншому месенджері.
Раніше "Телеграф" зробив добірку листівок і картинок доброго ранку понеділка.
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