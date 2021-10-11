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Доброго ранку понеділка! Кращі листівки і картинки з побажаннями

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
35
Листівки з добрим ранком відмінно підійдуть для привітання з початком роботи
Листівки з добрим ранком відмінно підійдуть для привітання з початком роботи

Налаштуйтеся на робочий тиждень з самого ранку

Почати трудові будні після вихідних часто буває дуже нелегко. Особливо коли немає сил і бажання виходити з ранку на вулицю, коли погода цієї осені далека від літньої з її теплим і раннім сонечком. Щоб поганий настрій не зник відразу після пробудження, рекомендуємо подарувати приємні емоції за допомогою цих красивих листівок і картинок з побажаннями доброго ранку.

"Телеграф" бажає своїм читачам прекрасного настрою! Надішліть своїм рідним, друзям або просто знайомим яскраву листівку в соціальній мережі або месенджері, щоб фраза "Понеділок — день важкий" втратила свою міць.

Листівки та картинки "Доброго ранку"

Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою
Листівки з добрим ранком для відмінного настрою

У понеділок, 11 жовтня, відзначається народне свято Харитонів день. Що категорично не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Поздоровлення #Листівки
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