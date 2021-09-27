С добрым утром понедельника! Красивые открытки и поздравления

Картинки для тех, кто нашел в себе силы пожелать доброго утра в понедельник.

"Понедельник — день тяжелый" — это знает каждый. Первый день недели часто очень трудно начинать, ведь за выходные организм расслабился и работать не хочет. А нужно. Однако превратить понедельник в хороший день можно, если только захотеть.

Что может поднять настроение в этот день? А как насчет пожелать доброго утра и хорошего дня своим любимым, родным и друзьям, отправив им позитивную картинку или открытку.

"Телеграф" собрал для вас и ваших близких самые лучшие открытки и картинки с пожеланиями с хорошим понедельником.

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Открытка с добрым утром понедельника

Напомним, что в понедельник, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Красивые открытки с праздником уже есть на сайте "Телеграф".