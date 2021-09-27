Доброго ранку понеділка! Красиві листівки і поздоровлення
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Картинки для тих, хто знайшов в собі сили побажати доброго ранку в понеділок.
"Понеділок — день важкий" — це знає кожен. Перший день тижня часто дуже важко починати, адже за вихідні організм розслабився і працювати не хоче. А потрібно. Однак перетворити понеділок у хороший день можна, якщо тільки захотіти.
Що може підняти настрій в цей день? А як щодо побажання доброго ранку і гарного дня своїм коханим, рідним і друзям, відправивши їм позитивну картинку або листівку.
"Телеграф" зібрав для вас і ваших близьких найкращі листівки і картинки з побажаннями з хорошим понеділком.
Нагадаємо, що в понеділок, 27 вересня, православні віряни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. Красиві листівки зі святом вже є на сайті "Телеграф".
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