Доброго ранку понеділка! Красиві листівки і поздоровлення

Картинки для тих, хто знайшов в собі сили побажати доброго ранку в понеділок.

"Понеділок — день важкий" — це знає кожен. Перший день тижня часто дуже важко починати, адже за вихідні організм розслабився і працювати не хоче. А потрібно. Однак перетворити понеділок у хороший день можна, якщо тільки захотіти.

Що може підняти настрій в цей день? А як щодо побажання доброго ранку і гарного дня своїм коханим, рідним і друзям, відправивши їм позитивну картинку або листівку.

"Телеграф" зібрав для вас і ваших близьких найкращі листівки і картинки з побажаннями з хорошим понеділком.

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Листівка з добрим ранком понеділка

Нагадаємо, що в понеділок, 27 вересня, православні віряни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. Красиві листівки зі святом вже є на сайті "Телеграф".