Воздвиження Хреста Господнього: листівки і привітання зі святом

27 вересня 2021 року православні віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Щорічно, 27 вересня відзначається православне свято — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Свято відзначається на честь віднайдення Хреста, на якому був розп’ятий Спаситель.

Воздвиження Хреста Господнього — одне з 12-ти найважливіших церковних свят. У цей день належить відвідати храм, і взяти участь в богослужінні. Також потрібно дотримуватися посту.

До цього важливого православному святу "Телеграф" зібрав для вас теплі і душевні слова у віршах, прозі, листівках і картинках:

Поздоровлення в картинках:

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього

Поздоровлення у віршах і прозі:

Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

***

Зі святим святом! Миру в будинку, добробуту в родині, яскравих і щирих посмішок і душевних, теплих, добрих слів. Нехай Господь чує і слухає молитвам, оберігає від бід і негараздів. Щастя і тепла на серце!

***

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь вам освітлює шлях.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

А всі випробування будуть по зубах.

Нехай в душі завжди горить Надія,

Нехай Віра вас оберігає й окриляє.

Хай здійснюють усі ваші мрії

А любов близьких сил вам додає!

***

У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, світі, вірного кохання і доброї надії. Нехай в твій будинок стукають тільки хороші люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.

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Бажаю в душі завжди світло берегти, не відчувати заздрощів і злих думок. Нехай Бог береже сім’ю, будинок і вогнище від усіх негараздів. І нехай хрест на грудях захищає від усіх напастей. Бажаю миру і щастя, щоб все молитви були почуті.

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У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворящий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".