Воздвиження Хреста Господнього: листівки і привітання зі святом
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27 вересня 2021 року православні віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
Щорічно, 27 вересня відзначається православне свято — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Свято відзначається на честь віднайдення Хреста, на якому був розп’ятий Спаситель.
Воздвиження Хреста Господнього — одне з 12-ти найважливіших церковних свят. У цей день належить відвідати храм, і взяти участь в богослужінні. Також потрібно дотримуватися посту.
До цього важливого православному святу "Телеграф" зібрав для вас теплі і душевні слова у віршах, прозі, листівках і картинках:
Поздоровлення в картинках:
Поздоровлення у віршах і прозі:
Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
***
Зі святим святом! Миру в будинку, добробуту в родині, яскравих і щирих посмішок і душевних, теплих, добрих слів. Нехай Господь чує і слухає молитвам, оберігає від бід і негараздів. Щастя і тепла на серце!
***
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь вам освітлює шлях.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
А всі випробування будуть по зубах.
Нехай в душі завжди горить Надія,
Нехай Віра вас оберігає й окриляє.
Хай здійснюють усі ваші мрії
А любов близьких сил вам додає!
***
У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, світі, вірного кохання і доброї надії. Нехай в твій будинок стукають тільки хороші люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.
***
Бажаю в душі завжди світло берегти, не відчувати заздрощів і злих думок. Нехай Бог береже сім’ю, будинок і вогнище від усіх негараздів. І нехай хрест на грудях захищає від усіх напастей. Бажаю миру і щастя, щоб все молитви були почуті.
***
У всі сторони світу
Звернена Святиня –
Животворящий Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".
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