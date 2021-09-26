Укр

Воздвижение Креста Господня: открытки и поздравления с праздником

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2021 года православные верующие празднуют Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. 

Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня Праздник отмечается в честь обретения Креста, на котором был распят Спаситель. 

Воздвижение Креста Господня — один из 12-ти важнейших церковных праздников. В этот день положено посетить храм, и принять участие в богослужении. Также нужно соблюдать пост.

 К этому важному православному празднику "Телеграф" собрал для вас теплые и душевные слова в стихах, прозе, открытках и картинках:

Поздравления в картинках:

Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня
Поздравления с Воздвижением Креста Господня

Поздравления в стихах и прозе:

Воздвижение Честного и Животворящего Креста –

Праздник небесный, святого дня.

Все христиане в храмы пойдут

И молитву Христу вознесут.

Славься, земля! Мы гордимся тобой!

Боже любимый, творец дорогой!

Солнце поднимется, счастье взойдет,

Праздник Воздвиженья любовь принесет!

***

Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и внемлет молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастья и тепла на сердце!

***

В праздник светлый Воздвиженья

Вас поздравлю от души!

Много благ вам без сомненья

Пусть приятной будет жизнь!

Поздравления примите

Веру в Господа цените

Пусть вам дарят чудеса

Голубые небеса!

***

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

***

Желаю в душе всегда свет беречь, не испытывать зависти и злых мыслей. Пусть Бог хранит семью, дом и очаг от всех невзгод. И пусть крест на груди защищает от всех напастей. Желаю мира и счастья, чтобы все молитвы были услышаны.

***

Пусть день Воздвиженья одарит вас терпеньем,

Надеждой, чудом, радостью, теплом,

Спокойствием, любовью, благом, умиленьем

И ангельским хранительным крылом.

С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Поздравление #Картинки #Открытки #Воздвижение Креста Господня
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