Воздвижение Креста Господня: открытки и поздравления с праздником
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27 сентября 2021 года православные верующие празднуют Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник отмечается в честь обретения Креста, на котором был распят Спаситель.
Воздвижение Креста Господня — один из 12-ти важнейших церковных праздников. В этот день положено посетить храм, и принять участие в богослужении. Также нужно соблюдать пост.
К этому важному православному празднику "Телеграф" собрал для вас теплые и душевные слова в стихах, прозе, открытках и картинках:
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
Воздвижение Честного и Животворящего Креста –
Праздник небесный, святого дня.
Все христиане в храмы пойдут
И молитву Христу вознесут.
Славься, земля! Мы гордимся тобой!
Боже любимый, творец дорогой!
Солнце поднимется, счастье взойдет,
Праздник Воздвиженья любовь принесет!
***
Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и внемлет молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастья и тепла на сердце!
***
В праздник светлый Воздвиженья
Вас поздравлю от души!
Много благ вам без сомненья
Пусть приятной будет жизнь!
Поздравления примите
Веру в Господа цените
Пусть вам дарят чудеса
Голубые небеса!
***
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.
***
Желаю в душе всегда свет беречь, не испытывать зависти и злых мыслей. Пусть Бог хранит семью, дом и очаг от всех невзгод. И пусть крест на груди защищает от всех напастей. Желаю мира и счастья, чтобы все молитвы были услышаны.
***
Пусть день Воздвиженья одарит вас терпеньем,
Надеждой, чудом, радостью, теплом,
Спокойствием, любовью, благом, умиленьем
И ангельским хранительным крылом.
С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".
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