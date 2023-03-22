Дякую за привітання: листівки і картинки з подякою близьким та друзям

Після приємних слів треба говорити "дякую"

Зізнайтеся, адже завжди приємно, коли тебе хвалять чи вітають із днем народження та з іншими святами. Звичайно, в сучасному світі висловити свою подяку людині за приємні слова можна у різний спосіб: зробити на словах, сказавши просте слово "дякую" або за допомогою цікавої та красивої листівки чи картинки.

Оригінальні зображення зі словами подяки за привітання та компліменти можна розмістити у будь-якій соціальній мережі або у будь-якому популярному месенджері, як, наприклад, Viber чи Telegram.

Подяку за виявлене добро слід висловити відповідним жестом. "Телеграф" пропонує до вашої уваги оригінальні листівки та картинки зі словами подяки за привітання, які обов’язково піднімуть настрій одержувачу та подарують йому лише позитивні та приємні емоції.

Листівки та картинки "подяка за привітання"

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження у віршах для чоловіка. Також на сайті можна підібрати вітання з днем народження у воєнний час.

Стильне привітання з днем народження жінці у картинках також можна знайти на нашому сайті. А ще ми розповідали, як привітати з днем народження начальницю.