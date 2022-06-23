Привітання з днем народження під час війни у прозі

Привітання з днем народження під час війни обов’язково має бути з побажаннями мирного неба.

"На жаль, день народження лише раз на рік" — і на жаль, але у багатьох іменинників у 2022-му році їхнє свято випало на воєнний час. Проте це не привід забувати про нього. Незважаючи ні на що, імениннику все ж таки буде приємно почути привітання з днем народження та слова підтримки від своїх близьких та рідних.

Зазначимо, що привітання з днем народження під час війни найкраще сказати своїми словами, адже у віршованій формі набагато складніше висловити усі свої думки. І звичайно обов’язково зараз у день народження потрібно бажати миру та добра, а також мирного неба над головою.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з днем народження у воєнний час своїми словами з побажаннями миру та добра, щоб ви могли порадувати своїх близьких цього дня.

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Поздоровлення з днем народження своїми словами під час війни

Від щирого серця вітаю з днем народження і бажаю міцного здоров’я, хорошого сну, сталевих нервів, надійного тилу та мирного неба. Нехай у житті буде більше радісних та щасливих днів, усі мрії обов’язково збуваються.

Вітаємо Вас із днем народження, бажаємо стійкості, мужності, мирного неба, бадьорості духу. Нехай ніщо не порушує Вашого спокою, а всі плани реалізуються чітко і в строк.

Я від щирого серця хочу привітати тебе з твоїм Днем народження! Нехай усі мрії збуваються, а люди, які оточують тебе, будуть доброзичливими! Бажаю, щоб здоров’я було міцним, а настрій завжди позитивний! У домі твоєму нехай завжди буде мир, затишок, сімейне щастя та кохання!!! Успіхів у всіх починаннях, багато радості, сміху та позитиву!

Вітаємо з Днем народження! Бажаємо здоров’я, удачі, любові, везіння, миру, добра, усмішок, благополуччя. Нехай усі мрії виконуються. Нехай життя буде довгим і гладким, повним яскравих і незабутніх подій!

З Днем народження! Нехай цей день буде сповнений найнесподіваніших і найрадісніших сюрпризів та довгоочікуваних подарунків. Нехай поряд з тобою завжди будуть найдорожчі люди, вірні та надійні друзі. Щастя, любові та добра твоєму дому. І нехай тобі посміхнеться успіх!

З Днем народження! Бажаю миру та добра, світла, миру, посмішок, чудового настрою. Нехай все погане обходить стороною, життєві негаразди долаються з легкістю, а щодня буде сповнений радістю та щастям. І, звичайно, світлої віри, величезної надії, нескінченного кохання.

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