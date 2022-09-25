Якби гроші росли на деревах, то всі любили б осінь: веселі жарти про "капусту"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Українці продовжують тримати "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками. "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися анекдотам про гроші та фінанси.
Напився до того, що двоїться в очах? Саме час перерахувати свої гроші. Нехай ненадовго, але станеш багатшим.
- Тебе взагалі щось цікавить, окрім грошей?
- Так.
- Що?
- Де вони.
Нагромаджені на рахунках мільярди говорять про найвищий ступінь невміння власника витрачати гроші з користю та задоволенням.
– Ти де свої гроші зберігаєш?
— Здебільшого у пам’яті.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.