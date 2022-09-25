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Якби гроші росли на деревах, то всі любили б осінь: веселі жарти про "капусту"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Якби гроші росли на деревах, то всі любили б осінь: веселі жарти про "капусту" Новина оновлена 25 вересня 2022, 11:08

Продовжуємо дарувати вам позитивні емоції та посмішки.

Українці продовжують тримати "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками. "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися анекдотам про гроші та фінанси.

Напився до того, що двоїться в очах? Саме час перерахувати свої гроші. Нехай ненадовго, але станеш багатшим.

Анекдоти про гроші

- Тебе взагалі щось цікавить, окрім грошей?

- Так.

- Що?

- Де вони.

Жарти про гроші

Нагромаджені на рахунках мільярди говорять про найвищий ступінь невміння власника витрачати гроші з користю та задоволенням.

Приколи про гроші

– Ти де свої гроші зберігаєш?

— Здебільшого у пам’яті.

Анекдот про гроші

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
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