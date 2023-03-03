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С днем рождения мужчине: хорошие поздравления

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
С днем рождения мужчине
С днем рождения мужчине. Фото pexels.com

Пожелания на день рождения мужчине в стихах и прозе

В день рождения мужчины хочется выразить ему свои лучшие чувства и хорошее отношение. Иногда для этого очень трудно подобрать правильные слова.

Для начала определитесь, как именно вы хотите поздравить мужчину с днем рождения — выразить добрые пожелания своими словами, или подарить красивый стих. И уже после этого выберите подходящее пожелание из подборки, которую для вас составил "Телеграф".

Пожелания с днем рождения мужчине в стихах

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!

Люблю тебя я всей душой

И с днём рожденья поздравляю

Ты для меня самый родной

Таких как ты больше не знаю

Желаю мира и любви

Прекрасных, радостных мгновений

И исполнения мечты

И новых ярких впечатлений.

Будь здоровым, добродушным,

Сильным, мужественным, лучшим,

Бодрым, твердым и спортивным,

Несомненно, позитивным!

Чтобы цели достигались,

Планы смело в жизнь внедрялись,

Было в жизни всё прекрасно —

Четко, ровно, мирно, ясно!

Чтобы было вдохновение,

Лад, удача и везение,

Чумовое настроение.

Поздравляем с днем рождения!

С днем рождения тебя,

Этот праздник самый главный,

Счастья, радости, добра,

Пусть исполнятся мечтанья!

А еще тебе терпенья,

Без него так трудно жить,

Счастья, радости, везенья,

Пусть веселой будет жизнь!

Хочу поздравить с днем рождения,

Большого счастья пожелать,

Чтоб был большой запас терпения,

Чтоб оптимизма не терять!

Желаю ласкового взгляда,

Чтоб согревал он жизнь твою,

Чтоб кто-то был с тобою рядом,

Кто нежно говорит: "Люблю".

Поздравления для мужчины с днем рождения в прозе

  • Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
  • Пусть каждый прожитый год наполняет жизнь опытом, мудростью и приятными воспоминаниями. Пусть счастье окутает вас, а рядом будут только преданные и верные друзья. Желаю, чтобы все желания сбывались, и самые заветные мечты находили воплощение в реальной жизни. Пусть реальность будет как в сказке, а проблемы уходят на задний план.
  • Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше, и молодость бурлила в душе!
  • Желаю тебе крепкого здоровья и достатка, а также любви и благополучия. Пусть все твои большие цели и заветные мечты исполнятся, а жизнь радует тебя с каждым днем всё больше! Наслаждайся каждой прожитой минутой, радуйся мелочам и будь счастлив!
  • От всей души желаю, чтобы каждый новый день твоей жизни был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, встречами с друзьями и близкими по духу людьми. Здоровья тебе, семейного счастья и всегда отличного настроения!
  • Желаю развития личностного, профессионального и творческого. Пусть не угасает ваше стремление узнавать новое, пробовать выражать себя в новых формах и ипостасях, повышать уровень своих знаний. Пусть к вам приходят яркие победы и весомые достижения. Пусть каждый ваш день будет насыщенным и интересным.
  • Будь счастлив каждое мгновение! Будь здоров! Пусть в жизни будет мало трудностей и очень много радостей и приятностей. Пусть всё, что есть сейчас у тебя, умножится, расширится, масштабируется и станет в сто миллионов раз круче!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения мужчину во время войны.

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