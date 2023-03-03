З днем народження чоловікові: добрі вітання

Побажання на день народження чоловікові у віршах та прозі

У день народження чоловіка хочеться висловити йому свої найкращі почуття та гарне ставлення. Іноді для цього дуже важко підібрати правильні слова.

Для початку визначтеся, як саме ви хочете привітати чоловіка з днем народження – висловити добрі побажання своїми словами, або подарувати гарний вірш. І вже після цього виберіть потрібне побажання з добірки, яку для вас склав "Телеграф ".

Побажання з днем народження чоловікові у віршах

Бажаю радості і сміху, Удачі, злагоди і втіхи, Палкого справжнього кохання І здійснення усіх бажань! Лідерства й перемог, Яскравих, радісних пригод! Хай кожен день буде, як диво, Живеться радісно й щасливо!

Шановному добродію вітання З народженням, сердечні побажання: Щоб мир в країні був і мир на серці, Щоб не засохло радості джерельце! Щоб вас любили щиро, поважали І без уваги вас не залишали, Всім рідним і близьким — здоров’я, сили, Щоб доля на руках завжди носила! Хай буде Боже вам благословення, Щасливим і багатим сьогодення, Щоб друзі вас повік не забували, Здоров’я щоб було, немов із сталі!

З днем народження вітаю! І бажаю, щоб життя Відчиняло усі двері До успішного буття. Зичу сили і здоров’я, Радості й моря удач. Щоб вирішувалась легко Кожна з безлічі задач. Щоб роботу й відпочинок Завжди поєднати міг. Я добра бажаю щиро І натхнення повен міх.

В день народження тобі я щиро побажаю, Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю, Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі. І щодня щоб настрій твій був веселенький. Хай всього буде у тебе в надлишку й багато, Хай здоров’я і добро не минають хату. Щоб душевно і спокійно вечори минали, А надія і любов тебе не полишали!

Бажаю мужності та сил, Великих звершень та достатку. Щоб мрії легко ти здійснив, Щоб справи усі були в порядку! Кохання справжнього тобі Та дружби вірної, міцної. Щоб кожен день життю радів І долі не бажав другої!

Привітання для чоловіка з днем народження у прозі

Бажаю, щоб за будь-яких обставин залишався баланс і гармонія в душі, здоров’я в тілі, стабільний дохід на банківських рахунках, мир та любов у сім’ї. Нехай близькі радують щасливими посмішками, а життя можливостями!

Нехай кожен прожитий рік наповнює життя досвідом, мудрістю та приємними спогадами. Нехай щастя огорне вас, а поруч будуть тільки віддані та вірні друзі. Бажаю, щоб усі бажання здійснились, і найзаповітніші мрії знаходили втілення у реальному житті. Нехай реальність буде як у казці, а проблеми йдуть на задній план.

Стабільності у житті, здоров’я, щастя та добробут у ній. Нехай оточують люди, які цінують, люблять і хочуть бути поряд. Завжди будьте опорою в сім’ї, відважним чоловіком, для якого досяжні всі цілі. Щоб оптимізму та сил з кожним роком ставало більше, і молодість вирувала в душі!

Бажаю тобі міцного здоров’я та достатку, а також любові та добробуту. Нехай усі твої великі цілі та заповітні мрії здійсняться, а життя радує тебе з кожним днем все більше! Насолоджуйся кожною прожитою хвилиною, радуйся дрібницям і будь щасливий!

Від щирого серця бажаю, щоб кожен новий день твого життя був наповнений оптимізмом, цікавими творчими ідеями, зустрічами з друзями та близькими за духом людьми. Здоров’я тобі, сімейного щастя та завжди чудового настрою!

Бажаю розвитку особистісного, професійного та творчого. Нехай не згасає ваше прагнення пізнавати нове, пробувати виражати себе у нових формах та іпостасях, підвищувати рівень своїх знань. Нехай до вас приходять яскраві перемоги та вагомі здобутки. Нехай кожен ваш день буде насиченим та цікавим.

Будь щасливий кожну мить! Будь здоров! Нехай у житті буде мало труднощів і дуже багато радощів та приємностей. Нехай усе, що є зараз у тебе, помножиться, розшириться, масштабується і стане у сто мільйонів разів крутішим!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження чоловіка під час війни.