З днем народження чоловікові: добрі вітання
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Побажання на день народження чоловікові у віршах та прозі
У день народження чоловіка хочеться висловити йому свої найкращі почуття та гарне ставлення. Іноді для цього дуже важко підібрати правильні слова.
Для початку визначтеся, як саме ви хочете привітати чоловіка з днем народження – висловити добрі побажання своїми словами, або подарувати гарний вірш. І вже після цього виберіть потрібне побажання з добірки, яку для вас склав "Телеграф ".
Побажання з днем народження чоловікові у віршах
Бажаю радості і сміху,
Удачі, злагоди і втіхи,
Палкого справжнього кохання
І здійснення усіх бажань!
Лідерства й перемог,
Яскравих, радісних пригод!
Хай кожен день буде, як диво,
Живеться радісно й щасливо!
Шановному добродію вітання
З народженням, сердечні побажання:
Щоб мир в країні був і мир на серці,
Щоб не засохло радості джерельце!
Щоб вас любили щиро, поважали
І без уваги вас не залишали,
Всім рідним і близьким — здоров’я, сили,
Щоб доля на руках завжди носила!
Хай буде Боже вам благословення,
Щасливим і багатим сьогодення,
Щоб друзі вас повік не забували,
Здоров’я щоб було, немов із сталі!
З днем народження вітаю!
І бажаю, щоб життя
Відчиняло усі двері
До успішного буття.
Зичу сили і здоров’я,
Радості й моря удач.
Щоб вирішувалась легко
Кожна з безлічі задач.
Щоб роботу й відпочинок
Завжди поєднати міг.
Я добра бажаю щиро
І натхнення повен міх.
В день народження тобі я щиро побажаю,
Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю,
Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі.
І щодня щоб настрій твій був веселенький.
Хай всього буде у тебе в надлишку й багато,
Хай здоров’я і добро не минають хату.
Щоб душевно і спокійно вечори минали,
А надія і любов тебе не полишали!
Бажаю мужності та сил,
Великих звершень та достатку.
Щоб мрії легко ти здійснив,
Щоб справи усі були в порядку!
Кохання справжнього тобі
Та дружби вірної, міцної.
Щоб кожен день життю радів
І долі не бажав другої!
Привітання для чоловіка з днем народження у прозі
- Бажаю, щоб за будь-яких обставин залишався баланс і гармонія в душі, здоров’я в тілі, стабільний дохід на банківських рахунках, мир та любов у сім’ї. Нехай близькі радують щасливими посмішками, а життя можливостями!
- Нехай кожен прожитий рік наповнює життя досвідом, мудрістю та приємними спогадами. Нехай щастя огорне вас, а поруч будуть тільки віддані та вірні друзі. Бажаю, щоб усі бажання здійснились, і найзаповітніші мрії знаходили втілення у реальному житті. Нехай реальність буде як у казці, а проблеми йдуть на задній план.
- Стабільності у житті, здоров’я, щастя та добробут у ній. Нехай оточують люди, які цінують, люблять і хочуть бути поряд. Завжди будьте опорою в сім’ї, відважним чоловіком, для якого досяжні всі цілі. Щоб оптимізму та сил з кожним роком ставало більше, і молодість вирувала в душі!
- Бажаю тобі міцного здоров’я та достатку, а також любові та добробуту. Нехай усі твої великі цілі та заповітні мрії здійсняться, а життя радує тебе з кожним днем все більше! Насолоджуйся кожною прожитою хвилиною, радуйся дрібницям і будь щасливий!
- Від щирого серця бажаю, щоб кожен новий день твого життя був наповнений оптимізмом, цікавими творчими ідеями, зустрічами з друзями та близькими за духом людьми. Здоров’я тобі, сімейного щастя та завжди чудового настрою!
- Бажаю розвитку особистісного, професійного та творчого. Нехай не згасає ваше прагнення пізнавати нове, пробувати виражати себе у нових формах та іпостасях, підвищувати рівень своїх знань. Нехай до вас приходять яскраві перемоги та вагомі здобутки. Нехай кожен ваш день буде насиченим та цікавим.
- Будь щасливий кожну мить! Будь здоров! Нехай у житті буде мало труднощів і дуже багато радощів та приємностей. Нехай усе, що є зараз у тебе, помножиться, розшириться, масштабується і стане у сто мільйонів разів крутішим!
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження чоловіка під час війни.