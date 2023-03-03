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З днем народження чоловікові: добрі вітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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З днем народження чоловікові
З днем народження чоловікові. Фото pexels.com

Побажання на день народження чоловікові у віршах та прозі

У день народження чоловіка хочеться висловити йому свої найкращі почуття та гарне ставлення. Іноді для цього дуже важко підібрати правильні слова.

Для початку визначтеся, як саме ви хочете привітати чоловіка з днем народження – висловити добрі побажання своїми словами, або подарувати гарний вірш. І вже після цього виберіть потрібне побажання з добірки, яку для вас склав "Телеграф ".

Побажання з днем народження чоловікові у віршах

Бажаю радості і сміху,

Удачі, злагоди і втіхи,

Палкого справжнього кохання

І здійснення усіх бажань!

Лідерства й перемог,

Яскравих, радісних пригод!

Хай кожен день буде, як диво,

Живеться радісно й щасливо!

Шановному добродію вітання

З народженням, сердечні побажання:

Щоб мир в країні був і мир на серці,

Щоб не засохло радості джерельце!

Щоб вас любили щиро, поважали

І без уваги вас не залишали,

Всім рідним і близьким — здоров’я, сили,

Щоб доля на руках завжди носила!

Хай буде Боже вам благословення,

Щасливим і багатим сьогодення,

Щоб друзі вас повік не забували,

Здоров’я щоб було, немов із сталі!

З днем народження вітаю!

І бажаю, щоб життя

Відчиняло усі двері

До успішного буття.

Зичу сили і здоров’я,

Радості й моря удач.

Щоб вирішувалась легко

Кожна з безлічі задач.

Щоб роботу й відпочинок

Завжди поєднати міг.

Я добра бажаю щиро

І натхнення повен міх.

В день народження тобі я щиро побажаю,

Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю,

Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі.

І щодня щоб настрій твій був веселенький.

Хай всього буде у тебе в надлишку й багато,

Хай здоров’я і добро не минають хату.

Щоб душевно і спокійно вечори минали,

А надія і любов тебе не полишали!

Бажаю мужності та сил,

Великих звершень та достатку.

Щоб мрії легко ти здійснив,

Щоб справи усі були в порядку!

Кохання справжнього тобі

Та дружби вірної, міцної.

Щоб кожен день життю радів

І долі не бажав другої!

Привітання для чоловіка з днем народження у прозі

  • Бажаю, щоб за будь-яких обставин залишався баланс і гармонія в душі, здоров’я в тілі, стабільний дохід на банківських рахунках, мир та любов у сім’ї. Нехай близькі радують щасливими посмішками, а життя можливостями!
  • Нехай кожен прожитий рік наповнює життя досвідом, мудрістю та приємними спогадами. Нехай щастя огорне вас, а поруч будуть тільки віддані та вірні друзі. Бажаю, щоб усі бажання здійснились, і найзаповітніші мрії знаходили втілення у реальному житті. Нехай реальність буде як у казці, а проблеми йдуть на задній план.
  • Стабільності у житті, здоров’я, щастя та добробут у ній. Нехай оточують люди, які цінують, люблять і хочуть бути поряд. Завжди будьте опорою в сім’ї, відважним чоловіком, для якого досяжні всі цілі. Щоб оптимізму та сил з кожним роком ставало більше, і молодість вирувала в душі!
  • Бажаю тобі міцного здоров’я та достатку, а також любові та добробуту. Нехай усі твої великі цілі та заповітні мрії здійсняться, а життя радує тебе з кожним днем все більше! Насолоджуйся кожною прожитою хвилиною, радуйся дрібницям і будь щасливий!
  • Від щирого серця бажаю, щоб кожен новий день твого життя був наповнений оптимізмом, цікавими творчими ідеями, зустрічами з друзями та близькими за духом людьми. Здоров’я тобі, сімейного щастя та завжди чудового настрою!
  • Бажаю розвитку особистісного, професійного та творчого. Нехай не згасає ваше прагнення пізнавати нове, пробувати виражати себе у нових формах та іпостасях, підвищувати рівень своїх знань. Нехай до вас приходять яскраві перемоги та вагомі здобутки. Нехай кожен ваш день буде насиченим та цікавим.
  • Будь щасливий кожну мить! Будь здоров! Нехай у житті буде мало труднощів і дуже багато радощів та приємностей. Нехай усе, що є зараз у тебе, помножиться, розшириться, масштабується і стане у сто мільйонів разів крутішим!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження чоловіка під час війни.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження