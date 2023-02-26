Гарні привітання з днем народження жінці: стильні листівки та картинки

Надішліть оригінальну листівку з днем народження дорогій вам жінці

Дорогоцінну, кохану жінку не заведено залишати без уваги у день народження. Навіть у тому випадку, якщо немає можливості її привітати особисто. У такий момент на виручку можуть прийти кур’єрські доставки квітів та подарунків. Крім того, іменинниці можна надіслати душевне привітання у віршах чи прозі. Доповнити побажання можна симпатичною листівкою.

Для цього "Телеграф" публікує листівки з днем народження жінці. Барвисті фото привернуть увагу, а ще зроблять ваше вітання незабутнім та приємним. Обирайте картинку із зображенням квітів або з побажаннями та даруйте її дорогою вам іменинниці на свято.

Вітальна листівка з днем народження жінці

Вітальна листівка з днем народження жінці

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли у 2023 році українці відзначатимуть Великдень, Трійцю та інші дуже важливі свята.