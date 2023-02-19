Валенько, з іменинами! Красиві листівки та вітання на День ангела Валентини

Не забудьте привітати Валюшу з іменинами

Ім’я Валентина дуже давнє, шляхетне та поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення та походження, а також коли всі іменини Валентини протягом року. Тепер же "Телеграф" підготував добірку яскравих привітань із Днем ангела для Валі у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі вітання з Днем ангела Валентини своїми словами

Валенько, з Днем ангела! Нехай твої очі завжди променяться життєлюбством і надією, а серце ніколи не наповнює смуток. Будь щаслива та кохана, зі святом!

Вітаю із Днем ангела Валентини. Хочу побажати, щоб у цей ясний день і всі інші нічого не затьмарювало твого настрою, все складалося тільки так, як ти хочеш, і кожна мить була в радість.

З іменинами, Валюша! Нехай тебе завжди оточують вірні, надійні люди, які завжди готові прийти на допомогу у скрутну хвилину, такі ж, як ти сама. Не дозволяй ніяким труднощам затьмарювати свої думки, радій життю і будь щаслива!

Валя! Твоє ім’я означає "сильна", "здорова". Тож нехай жодні випробування і хвороби не мають над тобою влади ні цього року, ні в усі наступні. Залишайся такою ж чудовою, вольовою та цікавою жінкою. З іменинами!

У День твого ангела, Валентино, бажаю, щоб твої очі блищали лише від сліз щастя, ноги підкошувалися тільки від приємних та захоплюючих прогулянок, а руки опускалися лише під вагою подарунків та букетів. Вітаю, рідна!

Вітальна листівка для привітання Валентини з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам годинники на свята.