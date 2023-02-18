Іменини Валентини у 2023 році: усі дні, коли Валя святкує День ангела

У багатьох є хоч одна знайома Валенька

Ім’я Валентина не лише давнє та красиве, а ще й досить поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, якою є його історія та походження, а також коли всі іменини Валентини протягом року.

Значення імені Валентина

Ім’я походить від латинського слова "valeo", що перекладається як "сильна", "здорова". Чоловіча форма імені, — Валентин. Зустрічаються також такі розмовні форми імені Валентина як Валя, Валенька, Валентинка, Валюня, Валюша, Тіна, Валечка.

Вважається, що носії імені Валентина зазвичай трохи сором’язливі, але чутливі, люблять кокетувати, цінять гарні вчинки, вміють справляти враження і є добрими подругами. Валентини люблять допомагати іншим і тому часто обирають професії лікаря, вчителя або пов’язану з творчістю роботу.

Коли День ангела Валентини?

Носії імені Валентина відзначають іменини лише двічі на рік за церковним православним календарем:

23 лютого , — діва Валентина Кесарійська (Палестинська). Вона змалку познайомилася з вченням Христа і поклялася слідувати йому, поки на неї не донесли язичницькому імператору і той не схопив її і не спробував змусити принести жертву своїм божествам. Але діва кинула камінь у жертовник і відвернулася від нього, за що була жорстоко побита і втратила голову.

, — діва Валентина Кесарійська (Палестинська). Вона змалку познайомилася з вченням Христа і поклялася слідувати йому, поки на неї не донесли язичницькому імператору і той не схопив її і не спробував змусити принести жертву своїм божествам. Але діва кинула камінь у жертовник і відвернулася від нього, за що була жорстоко побита і втратила голову. 29 липня, — мучениця Валентина (відома також під ім’ям Алевтіна). Вона народилася в Єгипті за часів, коли християн переслідували, ув’язнювали і прирікали на смерть від меча чи звіра. Її із сестрою змусили працювати на каменоломнях, після чого жорстоко катували та спалили на багатті.

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