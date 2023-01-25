Гороскоп з лапками: який ви котик за знаком Зодіаку (відео)
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Заряд позитиву гарантуємо
Сьогодні дуже легко потонути в безодні щоденної тривоги та суєти, і тому як ніколи важливо підтримувати бадьорість духу та позитивний настрій.
З цією метою "Телеграф" вирішив розповісти, який котик кожен знак Зодіаку, — можливо, це і не найправдивіший гороскоп, але точно один із найвеселіших і життєстверджуючих.
Рак — котик, який іде радіти життю після п’ятихвилинної істерики.
Овен — котик, який не підкорятиметься та не танцюватиме під твою дудку.
Водолій — котик, який шукає нові незвичайні розваги у звичних речах.
Діва — котик, який робить по-своєму, бо сам знає як краще.
Риби — котик, який хоче більше ніжностей.
Скорпіон — котик, який хоче якнайшвидше накопичити мільйон.
Телець — котик, який до останнього стоїть на своєму і суперечку з яким неможливо виграти.
Лев — котик, який стежить, щоб усі його помітили та не забули похвалити.
Стрілець — котик, який намагається стримати бажання роздавати поради та командувати іншими.
Близнюки — допитливий котик, який хоче знати всі найсвіжіші новини.
Козеріг — котик, який намагається зберігати спокій, коли його всі смикають.
Терези — котик, який рішуче намагається схопити нову можливість.
Якщо вам здалося мало цих смішних відео для підняття настрою, — раніше "Телеграф" робив добірку сміливих відео з котиками.