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Гороскоп з лапками: який ви котик за знаком Зодіаку (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Розповідаємо, на якого котика схожий кожен знак Зодіаку Новина оновлена 25 січня 2023, 13:20
Розповідаємо, на якого котика схожий кожен знак Зодіаку. Фото telegraf.com.ua

Заряд позитиву гарантуємо

Сьогодні дуже легко потонути в безодні щоденної тривоги та суєти, і тому як ніколи важливо підтримувати бадьорість духу та позитивний настрій.

З цією метою "Телеграф" вирішив розповісти, який котик кожен знак Зодіаку, — можливо, це і не найправдивіший гороскоп, але точно один із найвеселіших і життєстверджуючих.

Рак — котик, який іде радіти життю після п’ятихвилинної істерики.

Овен — котик, який не підкорятиметься та не танцюватиме під твою дудку.

Водолій — котик, який шукає нові незвичайні розваги у звичних речах.

Діва — котик, який робить по-своєму, бо сам знає як краще.

Риби — котик, який хоче більше ніжностей.

Скорпіон — котик, який хоче якнайшвидше накопичити мільйон.

Телець — котик, який до останнього стоїть на своєму і суперечку з яким неможливо виграти.

Лев — котик, який стежить, щоб усі його помітили та не забули похвалити.

Стрілець — котик, який намагається стримати бажання роздавати поради та командувати іншими.

Близнюки — допитливий котик, який хоче знати всі найсвіжіші новини.

Козеріг — котик, який намагається зберігати спокій, коли його всі смикають.

Терези — котик, який рішуче намагається схопити нову можливість.

Якщо вам здалося мало цих смішних відео для підняття настрою, — раніше "Телеграф" робив добірку сміливих відео з котиками.

Теги:
#Коти #Гумор