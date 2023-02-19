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Валенька, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Валентины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Валентины на любой вкус Новость обновлена 19 февраля 2023, 17:51
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Валентины на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Валюшу с именинами

Имя Валентина очень древнее, благородное и распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково его значение и происхождение, а также когда все именины Валентины в течение года. Теперь же "Телеграф" подготовил подборку ярких поздравлений с Днем ангела для Вали в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Валентины своими словами

  • Валенька, с Днем ангела! Пусть твои глаза всегда лучатся жизнелюбием и надеждой, а сердце никогда не окутывают печали. Будь счастлива и любима, с праздником!
  • Поздравляю с Днем ангела Валентины. Хочу пожелать, чтобы в этот ясный день и все прочие ничего не омрачало твоего настроения, все складывалось только так, как ты хочешь, и каждое мгновенье было в радость.
  • С именинами, Валюша! Пусть тебя всегда окружают верные, надежные люди, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту, — такие же, как ты сама. Не позволяй никаким трудностям омрачать свои мысли, радуйся жизни и будь счастлива!
  • Валя! Твое имя значит "сильная", "здоровая". Так что пусть никакие испытания и хвори не имеют над тобой власти ни в этот год, ни во все следующие. Оставайся такой же чудесной, волевой и интересной женщиной. С именинами!
  • В День твоего ангела, Валентина, желаю, чтобы твои глаза блестели только от слез счастья, ноги подкашивались только от приятных и захватывающих прогулок, а руки опускались только под грузом подарков и букетов. Поздравляю, родная!

Открытки для поздравления Валентины с Днем ангела

День ангела Валентина картинки
Картинки и открытки с Днем ангела Валентина
Прикольные поздравления с Днем ангела Валентины
Поздравление с Днем ангела Валентины
С Днем ангела Валентина 23 февраля картинки и поздравления
Именины Валентины — С Днем ангела Валентина открытка
День ангела Валентина поздравление — Открытка, чтобы поздравить Валентину с именинами
С Днем ангела Валя — поздравление с именинами Валентины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить женщинам часы на праздники.

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