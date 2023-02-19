Валенька, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Валентины

Не забудьте поздравить Валюшу с именинами

Имя Валентина очень древнее, благородное и распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково его значение и происхождение, а также когда все именины Валентины в течение года. Теперь же "Телеграф" подготовил подборку ярких поздравлений с Днем ангела для Вали в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Валентины своими словами

Валенька, с Днем ангела! Пусть твои глаза всегда лучатся жизнелюбием и надеждой, а сердце никогда не окутывают печали. Будь счастлива и любима, с праздником!

Поздравляю с Днем ангела Валентины. Хочу пожелать, чтобы в этот ясный день и все прочие ничего не омрачало твоего настроения, все складывалось только так, как ты хочешь, и каждое мгновенье было в радость.

С именинами, Валюша! Пусть тебя всегда окружают верные, надежные люди, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту, — такие же, как ты сама. Не позволяй никаким трудностям омрачать свои мысли, радуйся жизни и будь счастлива!

Валя! Твое имя значит "сильная", "здоровая". Так что пусть никакие испытания и хвори не имеют над тобой власти ни в этот год, ни во все следующие. Оставайся такой же чудесной, волевой и интересной женщиной. С именинами!

В День твоего ангела, Валентина, желаю, чтобы твои глаза блестели только от слез счастья, ноги подкашивались только от приятных и захватывающих прогулок, а руки опускались только под грузом подарков и букетов. Поздравляю, родная!

Открытки для поздравления Валентины с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить женщинам часы на праздники.