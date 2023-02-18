Именины Валентины в 2023 году: все дни, когда Валя празднует День ангела

У очень многих есть хоть одна знакомая Валенька

Имя Валентина не только древнее и красивое, но еще и довольно распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, какова его история и происхождение, а также когда все именины Валентины в году.

Значение имени Валентина

Имя происходит от латинского слова "valeo", что переводится как "сильная", "здоровая". Мужская форма имени, — Валентин. Встречаются также такие разговорные формы имени Валентина как Валя, Валенька, Валентинка, Валюня, Валюша, Тина, Валечка.

Считается, что носительницы имени Валентина обычно немного стеснительны, но чувствительны, любят кокетничать и красивые поступки, умеют производить впечатление и являются хорошими подругами. Валентины любят помогать другим и потому часто выбирают профессии врача, учителя, или связанную с творчеством работу.

Когда День ангела Валентины?

Носительницы имени Валентина отмечают именины всего дважды в году по церковному православному календарю:

23 февраля , — дева Валентина Кесарийская (Палестинская). Она с малых лет познакомилась с учением Христа и поклялась следовать ему, пока на нее не донесли языческому императору и тот не схватил ее и не попытался заставить принести жертву своим божествам. Но дева бросила камень в жертвенник и отвернулась от него, за что была жестоко избита и лишилась головы.

, — дева Валентина Кесарийская (Палестинская). Она с малых лет познакомилась с учением Христа и поклялась следовать ему, пока на нее не донесли языческому императору и тот не схватил ее и не попытался заставить принести жертву своим божествам. Но дева бросила камень в жертвенник и отвернулась от него, за что была жестоко избита и лишилась головы. 29 июля, — мученица Валентина (известна также под именем Алевтина). Она родилась в Египте во времена, когда христиан преследовали, заключали в тюрьмы и предавали смерти от меча или зверя. Ее с сестрой заставили работать на каменоломнях, после чего изощренно пытали и сожгли на костре.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки настоятельно не рекомендуется дарить женщинам на праздники по народным приметам.