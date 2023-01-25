Гороскоп с лапками: какой вы котик по знаку Зодиака (видео)

Заряд позитива гарантируем

Сегодня очень легко утонуть в пучине ежедневной тревоги и суеты, и потому как никогда важно поддерживать бодрость духа и позитивный настрой.

С этой целью "Телеграф" решил рассказать, какой котик каждый знак Зодиака, — возможно, это и не самый правдивый гороскоп, но уж точно один из самых веселых и жизнеутверждающих.

Рак — котик, который идет радоваться жизни после пятиминутной истерики.

Овен — котик, который не будет подчиняться и плясать под твою дудку.

Водолей — котик, который ищет новые необычные развлечения в привычных вещах.

Дева — котик, который делает по-своему, потому что сам знает, как лучше.

Рыбы — котик, который хочет больше нежностей.

Скорпион — котик, который хочет побыстрее накопить миллион.

Телец — котик, который до последнего стоит на своем и которого невозможно переспорить.

Лев — котик, который следит, чтобы все его заметили и не забыли похвалить.

Стрелец — котик, который пытается сдержать желание раздавать советы и командовать другими.

Близнецы — любопытный котик, который хочет знать все самые свежие новости.

Козерог — котик, который пытается сохранять спокойствие, когда его все дергают.

Весы — котик, который решительно пытается схватить новую возможность.

Если вам показалось мало этих смешных видео для поднятия настроения, — ранее "Телеграф" делал подборку уморительных видео с котиками.