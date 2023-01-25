Гороскоп с лапками: какой вы котик по знаку Зодиака (видео)
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Заряд позитива гарантируем
Сегодня очень легко утонуть в пучине ежедневной тревоги и суеты, и потому как никогда важно поддерживать бодрость духа и позитивный настрой.
С этой целью "Телеграф" решил рассказать, какой котик каждый знак Зодиака, — возможно, это и не самый правдивый гороскоп, но уж точно один из самых веселых и жизнеутверждающих.
Рак — котик, который идет радоваться жизни после пятиминутной истерики.
Овен — котик, который не будет подчиняться и плясать под твою дудку.
Водолей — котик, который ищет новые необычные развлечения в привычных вещах.
Дева — котик, который делает по-своему, потому что сам знает, как лучше.
Рыбы — котик, который хочет больше нежностей.
Скорпион — котик, который хочет побыстрее накопить миллион.
Телец — котик, который до последнего стоит на своем и которого невозможно переспорить.
Лев — котик, который следит, чтобы все его заметили и не забыли похвалить.
Стрелец — котик, который пытается сдержать желание раздавать советы и командовать другими.
Близнецы — любопытный котик, который хочет знать все самые свежие новости.
Козерог — котик, который пытается сохранять спокойствие, когда его все дергают.
Весы — котик, который решительно пытается схватить новую возможность.
Если вам показалось мало этих смешных видео для поднятия настроения, — ранее "Телеграф" делал подборку уморительных видео с котиками.