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Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень: веселые шутки про "капусту"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень: веселые шутки про "капусту" Новость обновлена 25 сентября 2022, 11:08

Продолжаем дарить вам позитивные эмоции и улыбки.

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о деньгах и финансах.

Напился до того, что двоится в глазах? Самое время пересчитать свои деньги. Пусть ненадолго, но станешь богаче.\

Анекдоты про деньги

- Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег?

— Да.

— Что?

— Где они.

Шутки про деньги

Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.

Приколы про деньги

- Ты где свои деньги хранишь?

— В основном в памяти.

Анекдот про деньги

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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