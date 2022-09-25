Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень: веселые шутки про "капусту"

Продолжаем дарить вам позитивные эмоции и улыбки.

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о деньгах и финансах.

Напился до того, что двоится в глазах? Самое время пересчитать свои деньги. Пусть ненадолго, но станешь богаче.\

- Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег? — Да. — Что? — Где они.

Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.

- Ты где свои деньги хранишь? — В основном в памяти.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.