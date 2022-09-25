Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень: веселые шутки про "капусту"
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Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о деньгах и финансах.
Напился до того, что двоится в глазах? Самое время пересчитать свои деньги. Пусть ненадолго, но станешь богаче.\
- Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег?
— Да.
— Что?
— Где они.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
- Ты где свои деньги хранишь?
— В основном в памяти.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.