Поздравления с днем рождения во время войны в прозе

Поздравление с днем рождения во время войны обязательно должно с пожеланиями мирного неба.

"К сожаленью, день рождения только раз в году" — и увы, но у многих именинников в 2022-м году их праздник выпал на военное время. Тем не менее — это не повод забывать о нем. Несмотря ни на что, имениннику все же будет приятно услышать поздравления с днем рождения и слова поддержки от своих близких и родных.

Отметим, что поздравление с днем рождения во время войны лучше всего сказать своими словами, ведь в стихотворной форме намного сложнее высказать все свои мысли. И конечно обязательно сейчас в день рождения нужно желать мира, добра и мирного неба над головой.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с днем рождения в военное время своими словами с пожеланиями мира и добра, чтобы вы могли порадовать своих близких в этот день.

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Поздравления с днем рождения своими словами во время войны

От всей души поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья, хорошего сна, стальных нервов, надежного тыла и мирного неба. Пусть в жизни будет больше радостных и счастливых дней, все мечты обязательно сбываются.

Поздравляем Вас с днём рождения, желаем стойкости, мужества, мирного неба, бодрости духа. Пусть ничто не нарушает Вашего спокойствия, а все намеченные планы реализуются чётко и в срок.

Я от чистого сердца хочу поздравить тебя с твоим Днем рождения!!! Пусть все мечты сбываются, а люди, которые тебя окружают, будут доброжелательными! Желаю, чтобы здоровье было крепким, а настроение всегда позитивным! В доме твоем пусть всегда будет мир, уют, семейное счастье и любовь!!! Успехов во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива!!!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И, конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

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