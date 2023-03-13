Душевне привітання з днем народження чоловікові: побажання у віршах

Привітання у віршах виділиться серед більшості побажань

День народження дає привід привітати близьких людей і дати зрозуміти, наскільки вони цінні для нас. Всі ми знаємо, що гарне побажання – чудовий спосіб зробити день іменинника незабутнім. Незважаючи на те, що пошук привітання з днем народження чоловікові здається не таким уже й складним, насправді це стає проблемою.

Хорошим варіантом може стати вітання у віршах. Але ж далеко не кожен може з ходу сісти та зарифмувати всі добрі побажання, тому простіше використовувати готові варіанти. "Телеграф" вирішив полегшити пошуки та зібрав гарні привітання з днем народження чоловікові у віршах в одній добірці. Виберіть відповідне та подаруйте його знайомому імениннику.

Вірш чоловікові з днем народження

З днем народження тебе!

Хай в житті усе буде:

Щастя, успіхи, кохання,

Щоб збувалися бажання.

Вірних друзів та настрою гарного,

Приємних вражень і неба безхмарного,

Дарує життя хай одні перемоги,

Хай не буде у долі складної дороги!

Щоб спокій і мир панували в родині, Щоб щастя всміхалось при кожній годині Нехай обминають болі й тривоги, Хай стелиться довга життєва дорога, Хай легко працюється, гарно живеться, Все вміється, множиться і удається! Здоров’я міцного, щастя без краю, Усього найкращого ми бажаємо!

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,

І душою молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

З Днем народження вітаєм! І від нас усіх бажаєм Миру, радості й любові, Щоб Господь дав щастя й долі. Щоб було у Вашій хаті Сміху й усмішок багато. Хай у справах таланить І завжди у всім щастить!

Тобі бажаю добрих сподівань,

Достатку, волі, поривань сміливих.

Хай збудуться найкращі із бажань,

Щоби побільше днів було щасливих.

Хай буде лад у домі і в житті,

А діти будуть гордістю і щастям.

Хай не допустять Янголи святі,

Щоб ти скорився злобі чи напастям.

Вірш для чоловіка з днем народження

Щоб вистачало на все грошей, Здоров’я щоб було хороше, Щоб здійснились всі бажання, Щоб радів від здивування, Новий день щоб був тепліше, Виглядав щоб ти гарніше, Щоб в житті все йшло на користь, Щоб робив ти все на совість! З днем народження вітаю, Щоб сильним був, тобі бажаю!

Мрії кожного чоловіка,

Наче гори, високі й великі.

Хай усі ваші плани здійсняться,

Все задумане втілити вдасться.

Хай кохання та щастя чекає.

Хай цінує сім’я й надихає,

Хай широкою буде дорога.

І підтримки бажаю від Бога!

Тебе вітаємо зі святом, Багато теплих побажань Нам всім хотілося б сказати, Не мав щоб ти страждань, Багато мужності і сили, Щоб розважатися ти міг, Жінки тебе щоби любили, Щоб був в житті щасливий сміх, Здоров’я, радості, достатку, Удачі — щоб на кожень день, Щоб в грошах не відчував ти недостатку, Щоб випадали навіть із кишень!

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