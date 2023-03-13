Душевне привітання з днем народження чоловікові: побажання у віршах
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Привітання у віршах виділиться серед більшості побажань
День народження дає привід привітати близьких людей і дати зрозуміти, наскільки вони цінні для нас. Всі ми знаємо, що гарне побажання – чудовий спосіб зробити день іменинника незабутнім. Незважаючи на те, що пошук привітання з днем народження чоловікові здається не таким уже й складним, насправді це стає проблемою.
Хорошим варіантом може стати вітання у віршах. Але ж далеко не кожен може з ходу сісти та зарифмувати всі добрі побажання, тому простіше використовувати готові варіанти. "Телеграф" вирішив полегшити пошуки та зібрав гарні привітання з днем народження чоловікові у віршах в одній добірці. Виберіть відповідне та подаруйте його знайомому імениннику.
Вірш чоловікові з днем народження
З днем народження тебе!
Хай в житті усе буде:
Щастя, успіхи, кохання,
Щоб збувалися бажання.
Вірних друзів та настрою гарного,
Приємних вражень і неба безхмарного,
Дарує життя хай одні перемоги,
Хай не буде у долі складної дороги!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми бажаємо!
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити — не старіти,
І душою молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!
З Днем народження вітаєм!
І від нас усіх бажаєм
Миру, радості й любові,
Щоб Господь дав щастя й долі.
Щоб було у Вашій хаті
Сміху й усмішок багато.
Хай у справах таланить
І завжди у всім щастить!
Тобі бажаю добрих сподівань,
Достатку, волі, поривань сміливих.
Хай збудуться найкращі із бажань,
Щоби побільше днів було щасливих.
Хай буде лад у домі і в житті,
А діти будуть гордістю і щастям.
Хай не допустять Янголи святі,
Щоб ти скорився злобі чи напастям.
Вірш для чоловіка з днем народження
Щоб вистачало на все грошей,
Здоров’я щоб було хороше,
Щоб здійснились всі бажання,
Щоб радів від здивування,
Новий день щоб був тепліше,
Виглядав щоб ти гарніше,
Щоб в житті все йшло на користь,
Щоб робив ти все на совість!
З днем народження вітаю,
Щоб сильним був, тобі бажаю!
Мрії кожного чоловіка,
Наче гори, високі й великі.
Хай усі ваші плани здійсняться,
Все задумане втілити вдасться.
Хай кохання та щастя чекає.
Хай цінує сім’я й надихає,
Хай широкою буде дорога.
І підтримки бажаю від Бога!
Тебе вітаємо зі святом,
Багато теплих побажань
Нам всім хотілося б сказати,
Не мав щоб ти страждань,
Багато мужності і сили,
Щоб розважатися ти міг,
Жінки тебе щоби любили,
Щоб був в житті щасливий сміх,
Здоров’я, радості, достатку,
Удачі — щоб на кожень день,
Щоб в грошах не відчував ти недостатку,
Щоб випадали навіть із кишень!
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