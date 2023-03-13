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Душевное поздравление с днем рождения мужчине: пожелания в стихах

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
С днем рождения
С днем рождения. Фото freepik.com

Поздравление в стихах выделится среди основной массы пожеланий

День рождения дает нам повод поздравить близких людей и дать понять, насколько они ценны для нас. Все мы знаем, что красивое пожелание — отличный способ сделать день именинника незабываемым. Несмотря на то, что поиск поздравления с днем рождения мужчине кажется не таким уж и сложным, на деле это становится проблемой.

Хорошим вариантом может стать поздравление в стихах. Но ведь далеко не каждый может с ходу сесть и зарифмовать все добрые пожелания, поэтому проще использовать готовые варианты. "Телеграф" решил облегчить поиски и собрал красивые поздравления с днем рождения мужчине в стихах в одной подборке. Выберите подходящее и подарите его знакомому имениннику.

Стих мужчине с днем рождения

Желаю радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить!

В полном здравии, богатстве

До свадьбы правнуков дожить!

Пусть судьба будет удачной,

Вдохновляет каждый час!

Желаю грандиозных планов

И настроенья дивного сейчас!

Желаю быть счастливым и любимым,

Поставленных всех целей достигать.

В работе быть всегда незаменимым

И в жизни по-мужски лишь поступать.

Родные чтоб любовью окружали,

Надежными чтоб были все друзья

И в трудную минуту поддержали,

Счастливой чтоб была твоя семья.

Ещё тебе удачи пожелаю,

И чтобы кошелёк не опустел.

Тебя я с днем рожденья поздравляю,

Чтоб было всё, чего ты захотел.

Пусть в быту, на работе — повсюду

Встречают радость, удача, уют,

Пусть дни счастливыми будут,

И хорошие новости ждут!

Пусть жизненным приключениям

Ты будешь только рад,

Пусть любят и ценят домашние,

Будь счастлив, здоров и богат!

Желаю крепкого здоровья

И только преданных друзей,

Открытий и успехов новых,

Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,

И в каждом деле лишь победы,

И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!

Будь здоровым, энергичным

И всегда оптимистичным,

Самым сильным, добрым, смелым,

И могучим, и умелым.

Пусть всегда всё удается,

Лишь любовью сердце бьется,

Мужества, добра, отваги,

Обходи проблем овраги.

Пусть приходит вдохновение,

Дарит верное решение,

И с прекрасным настроением

Поздравляем с днем рождения!

Стих для мужчины с днем рождения

Тебе желаю быть счастливым!

Ну а насколько — сам решай.

Одним для счастья нужен замок.

Другим — горячий в кружке чай.

Желаю будням не сдаваться,

Не забывать свои мечты.

Ведь им положено сбываться,

Когда мечтаешь страстно ты.

Любви желаю и здоровья,

Пусть не тревожит сердце грусть,

Пусть позитивом будет полон

Сосуд твой жизни, а не пуст!

Пусть неотступно

Преследует удача!

В квартире, в авто,

На работе, на даче!

Ждет удача в покупках,

И радость в продажах,

В костюмах на встрече,

И в плавках на пляже!

А так же прибудут

К тебе поскорее

Здоровье и счастье

Добром душу грея!

Мирного неба и свежего хлеба,

Чистой воды, спелых яблок в саду!

Алых закатов, пурпурных рассветов,

Карпов зеркальных в хрустальном пруду!

Счастья, здоровья, удачи, терпения,

Веры, любови, надежды в судьбе,

Новых свершений, побед, вдохновения

В твой день рождения желаю тебе!

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