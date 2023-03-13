Душевное поздравление с днем рождения мужчине: пожелания в стихах
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Поздравление в стихах выделится среди основной массы пожеланий
День рождения дает нам повод поздравить близких людей и дать понять, насколько они ценны для нас. Все мы знаем, что красивое пожелание — отличный способ сделать день именинника незабываемым. Несмотря на то, что поиск поздравления с днем рождения мужчине кажется не таким уж и сложным, на деле это становится проблемой.
Хорошим вариантом может стать поздравление в стихах. Но ведь далеко не каждый может с ходу сесть и зарифмовать все добрые пожелания, поэтому проще использовать готовые варианты. "Телеграф" решил облегчить поиски и собрал красивые поздравления с днем рождения мужчине в стихах в одной подборке. Выберите подходящее и подарите его знакомому имениннику.
Стих мужчине с днем рождения
Желаю радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить!
В полном здравии, богатстве
До свадьбы правнуков дожить!
Пусть судьба будет удачной,
Вдохновляет каждый час!
Желаю грандиозных планов
И настроенья дивного сейчас!
Желаю быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Ещё тебе удачи пожелаю,
И чтобы кошелёк не опустел.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Чтоб было всё, чего ты захотел.
Пусть в быту, на работе — повсюду
Встречают радость, удача, уют,
Пусть дни счастливыми будут,
И хорошие новости ждут!
Пусть жизненным приключениям
Ты будешь только рад,
Пусть любят и ценят домашние,
Будь счастлив, здоров и богат!
Желаю крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!
Стих для мужчины с днем рождения
Тебе желаю быть счастливым!
Ну а насколько — сам решай.
Одним для счастья нужен замок.
Другим — горячий в кружке чай.
Желаю будням не сдаваться,
Не забывать свои мечты.
Ведь им положено сбываться,
Когда мечтаешь страстно ты.
Любви желаю и здоровья,
Пусть не тревожит сердце грусть,
Пусть позитивом будет полон
Сосуд твой жизни, а не пуст!
Пусть неотступно
Преследует удача!
В квартире, в авто,
На работе, на даче!
Ждет удача в покупках,
И радость в продажах,
В костюмах на встрече,
И в плавках на пляже!
А так же прибудут
К тебе поскорее
Здоровье и счастье
Добром душу грея!
Мирного неба и свежего хлеба,
Чистой воды, спелых яблок в саду!
Алых закатов, пурпурных рассветов,
Карпов зеркальных в хрустальном пруду!
Счастья, здоровья, удачи, терпения,
Веры, любови, надежды в судьбе,
Новых свершений, побед, вдохновения
В твой день рождения желаю тебе!
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