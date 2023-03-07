Поздравления с днем рождения мужчине: коротко и с юмором
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Выберите для мужчины смешное поздравление с днем рождения
Хорошие поздравления запоминаются имениннику надолго, оставляют хорошие вспоминания и чувство благодарности. Поднять настроение мужчине помогут прикольные поздравления с днем рождения.
Так как представители сильного пола в большинстве своем немногословны, то и пожелания для них можно подобрать емкие. В этой подборке "Телеграфа" представлены короткие прикольные поздравления с днем рождения мужчине. Выбирая текст, учитывайте возраст и особенности характера именинника.
Короткие поздравления с юмором с днем рождения мужчине
Для мужчины возраст – гордость,
С Днем Рожденья! Нам за честь!
Больше цифра – значит опыт,
Мудрость и сноровка есть!
С днюхой тебя! Пусть твой стакан всегда будет полным, бумажник толстым, и чтобы тебе за это ничего не было!
Поздравляю, лев мой гордый,
С днем рождения славным твоим,
Пусть остается шаг вовеки твердым,
Голос крепким, нежным и родным!
Пусть сегодня тебе легко пьется водка,
Ну, а вечером в постели окажется красотка!
Ну и что же, что седины
Тронули волос картину!
В День Рожденья ты шикарен –
Модный, юный, дерзкий парень!
Будь счастлив, как хомяк от сыра, беспечен, как весенний мотылек!
Счета пусть набухают в разных банках, и лопнет от валюты кошелек!
С днем рождения тебя! Пусть тебя ждет обвал из купюр, шторм удачи и ураган любви!
С Днем Рождения! Будь богат, счастлив с головы до пят!
Улыбайся широко, и живется пусть легко!
Желаю тебе никогда не учить свинью петь, слона — танцевать, а осла — играть на скрипке! Пусть в твоей жизни вообще будет поменьше животных и побольше людей!
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