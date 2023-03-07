Поздравления с днем рождения мужчине: коротко и с юмором

Выберите для мужчины смешное поздравление с днем рождения

Хорошие поздравления запоминаются имениннику надолго, оставляют хорошие вспоминания и чувство благодарности. Поднять настроение мужчине помогут прикольные поздравления с днем рождения.

Так как представители сильного пола в большинстве своем немногословны, то и пожелания для них можно подобрать емкие. В этой подборке "Телеграфа" представлены короткие прикольные поздравления с днем рождения мужчине. Выбирая текст, учитывайте возраст и особенности характера именинника.

Короткие поздравления с юмором с днем рождения мужчине

Для мужчины возраст – гордость, С Днем Рожденья! Нам за честь! Больше цифра – значит опыт, Мудрость и сноровка есть!

С днюхой тебя! Пусть твой стакан всегда будет полным, бумажник толстым, и чтобы тебе за это ничего не было!

Поздравляю, лев мой гордый, С днем рождения славным твоим, Пусть остается шаг вовеки твердым, Голос крепким, нежным и родным!

Пусть сегодня тебе легко пьется водка,

Ну, а вечером в постели окажется красотка!

Ну и что же, что седины Тронули волос картину! В День Рожденья ты шикарен – Модный, юный, дерзкий парень!

Будь счастлив, как хомяк от сыра, беспечен, как весенний мотылек!

Счета пусть набухают в разных банках, и лопнет от валюты кошелек!

С днем рождения тебя! Пусть тебя ждет обвал из купюр, шторм удачи и ураган любви!

С Днем Рождения! Будь богат, счастлив с головы до пят! Улыбайся широко, и живется пусть легко!

Желаю тебе никогда не учить свинью петь, слона — танцевать, а осла — играть на скрипке! Пусть в твоей жизни вообще будет поменьше животных и побольше людей!

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