Удивите именинника: прикольные поздравления с днем рождения для мужчины

Самые забавные и необычные пожелания мужчине с днем рождения

В день рождения принято дарить именинникам не столько подарки, сколько прекрасное настроение и заряд положительных эмоций. Очень важно подбирать добрые и действительно важные слова пожеланий. Иногда, чтобы поздравить мужчину с днем рождения, нужно проявить не только оригинальность, но и чувство юмора.

Если имениннику не чуждо чувство юмора, он точно оценит, если ему подарят смешное пожелание и запомнит его надолго. "Телеграф" предлагает подборку, в которой собраны прикольные поздравления мужчине в прозе. Отправьте любое из них имениннику и подарите ему отличное настроение и улыбку.

Смешные поздравления с днем рождения мужчине в прозе

Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе очень важные вещи: чтобы кое-что всегда стояло, что-то поднималось, когда это необходимо, и всегда пробуждалось желание к тем вещам, которые у тебя постоянно на уме. Если остались сомнения, то объясню. Пусть всегда стоит хвост пистолетом, чтобы совершать всё задуманное. Пусть поднимается настроение, а пробуждается желание счастливо и благополучно жить!

С днем рождения, мужик! Пусть не стреляет холостыми пушка, пусть здоровье будет как крепкий ром, пусть руки обнимают талию любимой женщины и никогда не отпускают своей удачи. Пусть не утихают в жизни бури страсти и эмоций, а паровоз судьбы несет тебя к успеху и шальному счастью.

В день рождения принято желать всего самого хорошего, например, денег, здоровья, улыбок. А я тебе не хочу этого желать. Пусть у тебя просто исполнятся все твои желания. Хотя, пожелаю тебе печали и слез, горя и отчаяния, боли и страданий…. чтобы не знал ты ничего такого.

Желаю всегда по жизни быть первым и пьяным от счастья и любви. Пусть будет веселой твоя дорога жизни и пусть каждый день несет безудержное веселье и забавную удачу.

Поздравляю настоящего мужика и отважного героя с днем рождения. Желаю всегда ловить на крючок удачу и везение, быть любимчиком фортуны. Желаю купаться в женском внимании, оставаться безупречным суперменом и всегда получать нереальный кайф от жизни.

Прикольные поздравления мужчине с днем рождения

Желаю, чтобы года только красили Вас и не трогают Ваши волосы. Вместо множества морщин пусть будет много машин! Пусть всегда и везде окружают очаровательные женщины! Работы в меру и побольше отдыха! Удачи и достатка! С днем рождения!

Жизнь подобна кораблю. Бывают и дни шторма, и тихое размеренное плавание. Но в море жизни нет ограниченных дорог, по которых ты узко должен пробираться. Выбирай любой путь. Ты Капитан своего корабля, своей жизни! Я желаю чтоб форма на тебе была чиста и без пятен. Желаю только верных людей на борту. Не забывай, что есть обычные пассажиры, которые зайдут на борт твоей жизни и, когда будет их остановка — сойдут, не отчаивайся, значит их миссия на твоем корабле дошла конца. И да, женщина на борту жизненного корабля — к счастью! С днем рождения! Пусть дни твоего долгого путешествия будут наполнены крепким здоровьем, радостью и безоблачным счастьем, как небо в штиль!

Чем лучше коньяк, тем больше звездочек на его этикетке. Чем старше коньяк, тем изысканнее и благороднее его вкус. Хотим пожелать тебе, чтобы ты, как коньяк, с возрастом становился крепче и выдержаннее, мягче и нежнее и, как следствие, дороже!

Мужчиной быть непросто, а достойным мужчиной — вдвойне. Но ты с этим прекрасно справляешься! Продолжай так же. Плюс ко всему желаю достичь тебе новых высот в карьере, любви и семье!

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