Здивуйте іменинника: прикольні привітання з днем народження для чоловіка

Найкумедніші та незвичайні побажання чоловікові з днем народження

У день народження прийнято дарувати іменинникам не стільки подарунки, скільки чудовий настрій та заряд позитивних емоцій. Дуже важливо підбирати добрі та справді важливі слова побажань. Іноді, щоб привітати чоловіка з днем народження, потрібно виявити не лише оригінальність, а й почуття гумору.

Якщо імениннику не чуже почуття гумору, він точно оцінить, якщо йому подарують кумедне побажання та запам’ятає його надовго. "Телеграф" пропонує добірку, де зібрані прикольні привітання чоловікові в прозі. Надішліть будь-яке з них імениннику і подаруйте йому відмінний настрій та посмішку.

Смішні привітання з днем народження чоловікові у прозі

Хочу привітати тебе з днем народження і побажати тобі дуже важливі речі: щоб щось завжди стояло, щось підіймалося, коли це необхідно, і завжди прокидалося бажання до тих речей, які в тебе постійно у голові. Якщо залишилися сумніви, то поясню. Нехай завжди стоїть хвіст пістолетом, щоб робити все задумане. Нехай піднімається настрій, а прокидається бажання щасливо жити!

З днем народження, друже! Нехай не стріляє холостими гармата, нехай здоров’я буде як міцний ром, нехай руки обіймають талію коханої жінки й ніколи не відпускають свого успіху. Нехай не вщухають у житті бурі пристрасті та емоцій, а паротяг долі несе тебе до успіху та шаленого щастя.

У день народження заведено бажати всього найкращого, наприклад, грошей, здоров’я, посмішок. А я тобі не хочу цього бажати. Нехай у тебе просто здійсняться всі твої бажання. Хоча, побажаю тобі печалі та сліз, горя та розпачу, болю та страждань…. щоб ти не знав нічого такого.

Бажаю завжди по життю бути першим і п’яним від щастя та кохання. Нехай буде веселою твоя дорога життя і нехай щодня несе нестримні веселощі та кумедну удачу.

Вітаю справжнього мужика та відважного героя з днем народження. Бажаю завжди ловити на гачок удачу та везіння, бути улюбленцем долі. Бажаю купатися в жіночій увазі, залишатися бездоганним суперменом і завжди отримувати нереальний кайф від життя.

Прикольні поздоровлення чоловікові з днем народження

Бажаю, щоб роки робили Вас тільки краще і не чіпали Ваше волосся. Замість безлічі зморшок нехай буде багато машин! Нехай завжди й всюди оточують чарівні жінки! Роботи в міру та більше відпочинку! Удачі та достатку! З Днем народження!

Життя подібне до корабля. Бувають дні шторму, і тихе розмірене плавання. Але в морі життя немає обмежених доріг, якими ти вузько маєш пробиратися. Вибирай будь-який шлях. Ти Капітан свого корабля, свого життя! Я хочу, щоб форма на тобі була чиста і без плям. Бажаю лише вірних людей на борту. Не забувай, що є звичайні пасажири, які зайдуть на борт твого життя і, коли буде їхня зупинка — зійдуть, не впадай у відчай, значить їхня місія на твоєму кораблі дійшла кінця. І так, жінка на борту життєвого корабля – на щастя! З Днем народження! Нехай дні твоєї довгої подорожі будуть наповнені міцним здоров’ям, радістю і безхмарним щастям, як небо в штиль!

Чим краще коньяк, тим більше зірочок на його етикетці. Чим старший коньяк, тим вишуканіший і благородніший його смак. Хочемо побажати тобі, щоб ти, як коньяк, з віком ставав міцнішим і витриманішим, м’якшим і ніжнішим і, як наслідок, дорожчим!

Чоловіком бути непросто, а гідним чоловіком подвійно. Але ти з цим чудово пораєшся! Продовжуй так само. Плюс до всього бажаю досягти тобі нових висот у кар’єрі, коханні та сім’ї!

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